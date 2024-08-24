ИВАЩЕНКО: «Конечно, мы шлифовали удары с 11-метровой отметки»

Руководитель киевской «Оболони» Валерий Иващенко рассказал, тренировали ли его подопечные пробитие 11-метровых в преддверии поединка 1/16 финала Кубка Украины с коваловским «Колосом» (0:0, пен. 5:4):

«Я не буду оригиналом. Конечно, мы шлифовали удары с 11-метровой отметки, ведь на кону была путевка в 1/8 финала кубкового турнира, и поэтому нужно было учесть каждый пустяк. Не исключено, что именно это помогло нам быть точнее и вытащить счастливый билет в футбольной лотерее.

Хотя, на мой взгляд, «Оболонь» могла достичь желаемого еще в основное время, но не воспользовалась выходом один на один с вратарем «Колоса». Еще однажды союзником хозяев стала штанга. Да, как бы там ни было, главное, что мы прошли дальше.

Кого бы хотели в соперники в 1/8 финала? Одного представителя УПЛ мы уже прошли, потому нас не испугать. И все же будем надеяться, что удача нам улыбнется, и в следующем раунде не придется встречаться с «Динамо» или «Шахтером». Все же это гранды, а нам хочется продержаться подольше».