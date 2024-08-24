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Кубок Украины
24 августа 2024, 01:59 | Обновлено 24 августа 2024, 02:31
43
0

Богдан КОГУТ: «Это была лучшая игра Вереса в текущем сезоне»

Капитан «Вереса» прокомментировал победу в Кубке над «Металлистом 1925»

24 августа 2024, 01:59 | Обновлено 24 августа 2024, 02:31
43
0
Богдан КОГУТ: «Это была лучшая игра Вереса в текущем сезоне»
ФК Верес. Богдан Когут

Капитан «Вереса» Богдан Когут поделился впечатлениями от победы в 1/16 финала Кубка Украины над «Металлистом 1925» (4:0):

«Это была наша самая лучшая игра в текущем сезоне. Если в первом тайме мы больше действовали в своем стиле: высоко прессинговали, использовали всю ширину поля, чтобы усложнить жизнь сопернику, то после перерыва уже играли по результату, ведь выигрывали 2:0.

Конечно, наши быстрые голы имели немалое значение, не исключено, что мы воспользовались несыгранностью харьковчан, цвет которых защищала целая группа новичков. Но это уже проблемы слобожанского клуба.

Скрывать не буду – приятно одержать первую победу в сезоне, тем более – над амбициозным соперником, в составе которого преимущественно именитые исполнители. Надеюсь, что этот успех послужит для «Вереса» толчком, и мы постепенно наверстаем упущенное в чемпионате.

Что касается кубкового турнира, то хочется в следующем раунде померяться силами с «Карпатами» или «Буковиной». Почему? В свое время мне пришлось защищать ворота этих самобытных команд».

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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