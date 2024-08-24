Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГОЛОДЮК: «Это очень ответственная миссия. Львов для меня – второй дом»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 00:43 | Обновлено 24 августа 2024, 00:54
129
0

ГОЛОДЮК: «Это очень ответственная миссия. Львов для меня – второй дом»

Новый коуч Карпат U-19 рассказал о своей цели в роли наставника юношей

24 августа 2024, 00:43 | Обновлено 24 августа 2024, 00:54
129
0
ГОЛОДЮК: «Это очень ответственная миссия. Львов для меня – второй дом»
ФК Карпаты. Олег Голодюк

Новый коуч Карпат U-19 Олег Голодюк рассказал о своей цели в роли старшего тренера юношеской команды львов:

«Для меня это очень ответственная миссия, ведь это Карпаты. Моя тренерская мечта сбылась. Я благодарен за доверие руководству клуба – теперь все будет зависеть от меня и игроков. Мы будем стараться сделать все возможное для того, чтобы большинство футболистов юношеской команды оказались в основе зелено-белых.

Я вижу, что в Карпатах есть возможность для развития и возможность поработать с талантливыми ребятами. Не столь важно – это чемпионат Украины U-19 или УПЛ. Самое важное – работать и совершенствовать себя. Примечательно, что у них большой потенциал и их ожидает перспективное будущее, если они будут добросовестно выполнять свои обязанности. В этом мы им поможем.

Я родился в Вараше в Ровенской области, однако Львов для меня – второй дом. Работать в Карпатах – это не просто работа, а обязанность. Я хочу использовать этот шанс. С главным тренером Карпат Владиславом Лупашко мы встречались на клубной базе. В основной команде открыт тренерский штаб. Они очень доступны. Я уверен, что коммуникация будет на самом высоком уровне.

Мой тренерский штаб находится в процессе формирования. В работе мне помогут Денис Кожанов и Андрей Сапуга. Денис работал с этими ребятами и должен признать – они находятся в отличной форме. Без него меня бы здесь не было. Следует поблагодарить Дениса за то, что держал футболистов в тонусе. Они готовы к чемпионату. Главная задача – чтобы эти ребята в будущем выступали в первой команде. Конечно, результат тоже будет иметь значение – стремимся побеждать в каждой игре».

По теме:
АВАГИМЯН: «Общался с Рыбалкой, он мне рассказывал про ЛНЗ»
Александрия – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Голодюк возглавил юниорский состав львовских Карпат
Олег Голодюк чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов назначение тренера Украинская Премьер-лига Карпаты Львов U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Андрей Сапуга Денис Кожанов
Николай Степанов Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Футбол | 23 августа 2024, 23:37 4
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин
Драматичный старт Бундеслиги. Байер вырвал победу у Боруссии М на 90+11 мин

Первый матч 1-го тура чемпионата Германии порадовал зрителей 5 мячами

ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
Футбол | 23 августа 2024, 23:55 1
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей
ПСЖ уничтожил Монпелье в чемпионате Франции, отгрузив сопернику 6 мячей

Дубль у парижан оформил Брэдли Баркола

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Футбол | 23.08.2024, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23.08.2024, 09:07
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Футбол | 23.08.2024, 07:07
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
22.08.2024, 20:45 13
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 30
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 5
Футбол
Украинки установили национальный рекорд на US Open
Украинки установили национальный рекорд на US Open
22.08.2024, 19:51 2
Теннис
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
Кубок Украины. Известны все участники 1/8 финала
22.08.2024, 19:11 2
Футбол
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
22.08.2024, 14:22 16
Футбол
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
«Если бы не это, он бы победил» Мур назвал ключевой момент боя Усик - Фьюри
22.08.2024, 17:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем