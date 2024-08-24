ГОЛОДЮК: «Это очень ответственная миссия. Львов для меня – второй дом»

Новый коуч Карпат U-19 Олег Голодюк рассказал о своей цели в роли старшего тренера юношеской команды львов:

«Для меня это очень ответственная миссия, ведь это Карпаты. Моя тренерская мечта сбылась. Я благодарен за доверие руководству клуба – теперь все будет зависеть от меня и игроков. Мы будем стараться сделать все возможное для того, чтобы большинство футболистов юношеской команды оказались в основе зелено-белых.

Я вижу, что в Карпатах есть возможность для развития и возможность поработать с талантливыми ребятами. Не столь важно – это чемпионат Украины U-19 или УПЛ. Самое важное – работать и совершенствовать себя. Примечательно, что у них большой потенциал и их ожидает перспективное будущее, если они будут добросовестно выполнять свои обязанности. В этом мы им поможем.

Я родился в Вараше в Ровенской области, однако Львов для меня – второй дом. Работать в Карпатах – это не просто работа, а обязанность. Я хочу использовать этот шанс. С главным тренером Карпат Владиславом Лупашко мы встречались на клубной базе. В основной команде открыт тренерский штаб. Они очень доступны. Я уверен, что коммуникация будет на самом высоком уровне.

Мой тренерский штаб находится в процессе формирования. В работе мне помогут Денис Кожанов и Андрей Сапуга. Денис работал с этими ребятами и должен признать – они находятся в отличной форме. Без него меня бы здесь не было. Следует поблагодарить Дениса за то, что держал футболистов в тонусе. Они готовы к чемпионату. Главная задача – чтобы эти ребята в будущем выступали в первой команде. Конечно, результат тоже будет иметь значение – стремимся побеждать в каждой игре».