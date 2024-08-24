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  4. АВАГИМЯН: «Общался с Рыбалкой, он мне рассказывал про ЛНЗ»
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 01:41 | Обновлено 24 августа 2024, 01:53
40
0

АВАГИМЯН: «Общался с Рыбалкой, он мне рассказывал про ЛНЗ»

Полузащитник ЛНЗ рассказал о своем переходе в черкасский клуб

24 августа 2024, 01:41 | Обновлено 24 августа 2024, 01:53
40
0
АВАГИМЯН: «Общался с Рыбалкой, он мне рассказывал про ЛНЗ»
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян рассказал о своем переходе в черкасский клуб:

«Для меня это было неожиданно. После игры со мной связались из клуба ЛНЗ. После этого мы уже вели переговоры, которые продолжались 3–4 дня.

ЛНЗ – это очень амбициозный новый клуб. Общался с Сергеем Рыбалкой. Он давно рассказывал об этом клубе, о том, как здесь все происходит. Потом мой друг перешел сюда – Илья Путря. Он мне очень многое рассказывал о своих впечатлениях. Да и когда я начал вести переговоры, у меня даже не было никаких сомнений.

С тренером Андресом Карраско уже был разговор, готов ли я уже играть. Я готов, у меня все хорошо, нет никаких травм, готов тренироваться и играть. Не скажу, что я на пике формы. Надо начать сезон, потому что, грубо говоря, для меня он только начинается».

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Артур Авагимян трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Сергей Рыбалка Илья Путря Андрес Карраско
Николай Степанов Источник: ФК ЛНЗ
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