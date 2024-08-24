АВАГИМЯН: «Общался с Рыбалкой, он мне рассказывал про ЛНЗ»

Полузащитник ЛНЗ Артур Авагимян рассказал о своем переходе в черкасский клуб:

«Для меня это было неожиданно. После игры со мной связались из клуба ЛНЗ. После этого мы уже вели переговоры, которые продолжались 3–4 дня.

ЛНЗ – это очень амбициозный новый клуб. Общался с Сергеем Рыбалкой. Он давно рассказывал об этом клубе, о том, как здесь все происходит. Потом мой друг перешел сюда – Илья Путря. Он мне очень многое рассказывал о своих впечатлениях. Да и когда я начал вести переговоры, у меня даже не было никаких сомнений.

С тренером Андресом Карраско уже был разговор, готов ли я уже играть. Я готов, у меня все хорошо, нет никаких травм, готов тренироваться и играть. Не скажу, что я на пике формы. Надо начать сезон, потому что, грубо говоря, для меня он только начинается».