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Украина. Премьер лига
21 августа 2024, 19:26 | Обновлено 21 августа 2024, 19:27
992
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-лидера Черноморца

Авагимян перебрался в новую команду

21 августа 2024, 19:26 | Обновлено 21 августа 2024, 19:27
992
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-лидера Черноморца
ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Клуб Премьер-Лиги Украины ЛНЗ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Артуром Авагимяном. О длительности договора информации нет.

Ранее 27-летний игрок покинул Александрию. В минувшем сезоне Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ранее в УПЛ выступал за Черноморец, Арсенал и Мариуполь.

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Артур Авагимян ЛНЗ Черкассы Александрия Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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Комментарии 1
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alex belogubko
Как можно было не взять АВАГИМЯНА  в ЧО--Набрали дешёвых игроков для вылета в 1 лигу --УБЕРИТЕ БАБИЧА  СРОЧНО -ОНИ И ЛБ проиграют 
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