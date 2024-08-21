ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-лидера Черноморца

Клуб Премьер-Лиги Украины ЛНЗ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Артуром Авагимяном. О длительности договора информации нет.

Ранее 27-летний игрок покинул Александрию. В минувшем сезоне Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ранее в УПЛ выступал за Черноморец, Арсенал и Мариуполь.