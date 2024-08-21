Украина. Премьер лига21 августа 2024, 19:26 | Обновлено 21 августа 2024, 19:27
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-лидера Черноморца
Авагимян перебрался в новую команду
21 августа 2024, 19:26 | Обновлено 21 августа 2024, 19:27
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Клуб Премьер-Лиги Украины ЛНЗ объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Артуром Авагимяном. О длительности договора информации нет.
Ранее 27-летний игрок покинул Александрию. В минувшем сезоне Авагимян выступал за Черноморец на правах аренды, забив 4 гола и сделав 4 результативные передачи.
Ранее в УПЛ выступал за Черноморец, Арсенал и Мариуполь.
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