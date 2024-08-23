ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продала вратаря в Маккаби, но он останется в клубе

Достигнуто соглашение между клубами Александрия и Маккаби (Хайфа) о переходе голкипера Георгия Ермакова в команду из Израиля.

Сумма трансферного соглашения составляет 100 тысяч евро. Также достигнуто соглашение между клубами о временной аренде Ермакова «горожанами» до 30 июня 2025 года.

Георгий дебютировал за юношескую команду «Александрии» 8 марта 2023 в матче СК «Днепр-1» – «Александрия» (0:1). В общей сложности, провел 14 матчей, пропустив 20 голов.

За команду основы Ермаков дебютировал 26 сентября 2023 года в матче 1/8 финала Кубка Украины «Рух» – «Александрия» (0:1).

В Премьер-лиге за цвет клуба дебютировал 1 октября 2023 года в выездном матче против киевского «Динамо» (4:2). В составе «горожан» Георгий провел 11 официальных матчей, в которых пропустил 11 мячей.