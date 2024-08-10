Александрия продала и арендовала голкипера

«Александрия» договорилась с израильским клубом «Маккаби» Хайфа о будущем 22-летнего голкипера олимпийской сборной Украины U-23 Георгия Ермакова.

Официального подтверждения ухода и возвращения вратаря еще нет.

По данным Sport.ua, Ермаков был продан «Александрией» в «Маккаби» Хайфа за 100 тыс евро, после чего был взят в аренду до лета 2025 года.

Георгий Ермаков до лета 2022 года был игроком донецкого «Шахтера», после чего перешел в «Александрию».