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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 11:33 | Обновлено 10 августа 2024, 11:43
368
0

Александрия продала и арендовала голкипера

За команду из Кировоградской области будет и дальше играть Георгий Ермаков

10 августа 2024, 11:33 | Обновлено 10 августа 2024, 11:43
368
0
Александрия продала и арендовала голкипера
ФК Александрия. Георгий Ермаков

«Александрия» договорилась с израильским клубом «Маккаби» Хайфа о будущем 22-летнего голкипера олимпийской сборной Украины U-23 Георгия Ермакова.

Официального подтверждения ухода и возвращения вратаря еще нет.

По данным Sport.ua, Ермаков был продан «Александрией» в «Маккаби» Хайфа за 100 тыс евро, после чего был взят в аренду до лета 2025 года.

Георгий Ермаков до лета 2022 года был игроком донецкого «Шахтера», после чего перешел в «Александрию».

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Георгий Ермаков Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Маккаби Хайфа инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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