Украина. Премьер лига10 августа 2024, 11:33 | Обновлено 10 августа 2024, 11:43
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Александрия продала и арендовала голкипера
За команду из Кировоградской области будет и дальше играть Георгий Ермаков
10 августа 2024, 11:33 | Обновлено 10 августа 2024, 11:43
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«Александрия» договорилась с израильским клубом «Маккаби» Хайфа о будущем 22-летнего голкипера олимпийской сборной Украины U-23 Георгия Ермакова.
Официального подтверждения ухода и возвращения вратаря еще нет.
По данным Sport.ua, Ермаков был продан «Александрией» в «Маккаби» Хайфа за 100 тыс евро, после чего был взят в аренду до лета 2025 года.
Георгий Ермаков до лета 2022 года был игроком донецкого «Шахтера», после чего перешел в «Александрию».
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