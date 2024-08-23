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Англия
23 августа 2024, 19:25 |
923
0

Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство

Футбольная ассоциация Ямайки направила в FA официальный запрос о переходе Гринвуда в их сборную

23 августа 2024, 19:25 |
923
0
Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Скандальный английский игрок Мэйсон Гринвуд принял решение о смене футбольного гражданства на ямайское.

Как сообщает The Sun Foorball, Футбольная ассоциация Ямайки направила в FA официальный запрос о переходе Гринвуда в их национальную команду, и процедура уже началась.

Ямайка впервые попыталась привлечь Гринвуда в феврале 2023 года, но тогда футболист отказался, надеясь возобновить карьеру в сборной Англии. Назначение Стива Макларена на пост главного тренера сборной Ямайки в начале этого месяца, вероятно, сыграло решающую роль в изменении позиции Гринвуда. Бывший наставник сборной Англии, знакомый с Гринвудом по работе в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», убедил игрока принять это решение.

В настоящее время обе футбольные ассоциации занимаются оформлением необходимой документации.

Раннее Гринвуд обвинялся в изнасиловании, однако позже он был оправдан.

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Мейсон Гринвуд смена гражданства сборная Англии по футболу сборная Ямайки по футболу
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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