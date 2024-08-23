Скандальный английский нападающий хочет сменить футбольное гражданство
Футбольная ассоциация Ямайки направила в FA официальный запрос о переходе Гринвуда в их сборную
Скандальный английский игрок Мэйсон Гринвуд принял решение о смене футбольного гражданства на ямайское.
Как сообщает The Sun Foorball, Футбольная ассоциация Ямайки направила в FA официальный запрос о переходе Гринвуда в их национальную команду, и процедура уже началась.
Ямайка впервые попыталась привлечь Гринвуда в феврале 2023 года, но тогда футболист отказался, надеясь возобновить карьеру в сборной Англии. Назначение Стива Макларена на пост главного тренера сборной Ямайки в начале этого месяца, вероятно, сыграло решающую роль в изменении позиции Гринвуда. Бывший наставник сборной Англии, знакомый с Гринвудом по работе в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», убедил игрока принять это решение.
В настоящее время обе футбольные ассоциации занимаются оформлением необходимой документации.
Раннее Гринвуд обвинялся в изнасиловании, однако позже он был оправдан.
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