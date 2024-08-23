Англия23 августа 2024, 18:37 |
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Тренер Тоттенхэма: «Еще несколько игроков покинут нас»
Анге Постекоглу – о работе клуба на трансферном рынке
23 августа 2024, 18:37 |
429
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Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о планах клуба на последние дни летнего трансферного окна:
«Еще несколько игроков покинут нас, но за последние 12 месяцев мы проделали немалую работу над составом команды.
Хотя основное внимание было сосредоточено на привлечении новых футболистов, мы несколько изменили состав, несколько улучшили демографическую ситуацию.
Итак, мы сделали много работы, но за неделю, которая осталась до закрытия трансферного окна, нам еще есть над чем поработать».
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