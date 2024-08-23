Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Тоттенхэма: «Еще несколько игроков покинут нас»
Англия
23 августа 2024, 18:37 |
429
0

Тренер Тоттенхэма: «Еще несколько игроков покинут нас»

Анге Постекоглу – о работе клуба на трансферном рынке

23 августа 2024, 18:37 |
429
0
Тренер Тоттенхэма: «Еще несколько игроков покинут нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о планах клуба на последние дни летнего трансферного окна:

«Еще несколько игроков покинут нас, но за последние 12 месяцев мы проделали немалую работу над составом команды.

Хотя основное внимание было сосредоточено на привлечении новых футболистов, мы несколько изменили состав, несколько улучшили демографическую ситуацию.

Итак, мы сделали много работы, но за неделю, которая осталась до закрытия трансферного окна, нам еще есть над чем поработать».

По теме:
Порту почти договорился о трансфере полузащитника Арсенала
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал грузинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила рекордный трансфер в своей истории
Ангелос Постекоглу Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом
Футбол | 23 августа 2024, 13:32 7
Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом
Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом

Известный украинский тренер надеется на проход киевлян

В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
Футбол | 23 августа 2024, 07:45 6
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций
В Англии оценили игру Мудрика против Серветта в Лиге конференций

Украинец отыграл весь поединок против швейцарцев

Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
Футбол | 23.08.2024, 17:33
Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
Цыганков и два новичка. Жирона готовится к матчу с Атлетико
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Футбол | 22.08.2024, 20:45
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Футбол | 23.08.2024, 00:55
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
22.08.2024, 22:52 104
Футбол
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне
22.08.2024, 22:45 3
Другие виды
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 22
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
22.08.2024, 09:44 23
Футбол
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
Звезде Реала предложили контракт на €1 миллиард. Известно решение игрока
22.08.2024, 00:29
Футбол
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
В УЕФА оценили матч отбора ЛЧ Динамо с РБ Зальцбург
22.08.2024, 07:32 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем