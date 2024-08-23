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Англия
23 августа 2024, 10:27 |
464
1

Экс-игрок Шахтера покинет топ-клуб АПЛ

Манор Соломон хочет продолжить выступления в чемпионате Англии

23 августа 2024, 10:27 |
464
1
Экс-игрок Шахтера покинет топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Ожидается, что израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон покинет клуб в последние дни летнего трансферного окна, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

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По информации источника, футболист недавно отклонил предложение испанского «Хетафе», ведь хочет продолжить выступления именно в чемпионате Англии.

В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

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Манор Соломон Тоттенхэм Хетафе трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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FunnyCat_____
Но Тоттнем же все равно должен выплатить шахтеру 100500 миллионов фунтов, ведь должен?
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