Экс-игрок Шахтера покинет топ-клуб АПЛ
Манор Соломон хочет продолжить выступления в чемпионате Англии
Ожидается, что израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон покинет клуб в последние дни летнего трансферного окна, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, футболист недавно отклонил предложение испанского «Хетафе», ведь хочет продолжить выступления именно в чемпионате Англии.
В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
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