Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг-тесту первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера:

«Честно говоря, мои слова не касаются Янника. Речь больше о том, как по-разному подходят к каждой ситуации в зависимости от игрока. Несправедливо, что некоторых дисквалифицировали на годы из-за загрязнения, в то время как другие могут продолжать играть, и их случаи просто замалчиваются.

Есть также несколько игроков, которые никогда не сдавали положительные тесты, но пропустили пару проверок и получили дисквалификацию на 18 месяцев. Трудно представить, что чувствует каждый второй игрок, которого отстранили из-за загрязненных тестов. Разные правила применяются к разным игрокам».

Раннее первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.