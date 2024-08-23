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  4. Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»
ATP
23 августа 2024, 16:50 |
209
0

Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»

Канадский теннисист прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг-тесту Янника

23 августа 2024, 16:50 |
209
0
Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал ситуацию с оправдательным решением по допинг-тесту первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера:

«Честно говоря, мои слова не касаются Янника. Речь больше о том, как по-разному подходят к каждой ситуации в зависимости от игрока. Несправедливо, что некоторых дисквалифицировали на годы из-за загрязнения, в то время как другие могут продолжать играть, и их случаи просто замалчиваются.

Есть также несколько игроков, которые никогда не сдавали положительные тесты, но пропустили пару проверок и получили дисквалификацию на 18 месяцев. Трудно представить, что чувствует каждый второй игрок, которого отстранили из-за загрязненных тестов. Разные правила применяются к разным игрокам».

Раннее первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста.

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Денис Шаповалов допинг дисквалификация ATP Индиан-Уэллс Янник Синнер
Алексей Тиньков Источник: Tennis Majors
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