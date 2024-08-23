ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Челси вернулся в Эвертон

Английский «Эвертон» официально сообщил о подписании 37-летнего боснийского голкипера Асмира Беговича. Контракт с футболистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Бегович перешел в «Эвертон» на правах свободного агента, сезон 2023/2024 он провел в Чемпионшипе в составе «Куинз Парк Рейнджерс», за который сыграл 46 матчей во всех турнирах. За «Эвертон» Бегович уже выступал в 2021 – 2023 годах.

Ранее защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в презентации третьего комплекта формы «Эвертона».