ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Челси вернулся в Эвертон
Асмир Бегович снова будет выступать за «Ирисок»
Английский «Эвертон» официально сообщил о подписании 37-летнего боснийского голкипера Асмира Беговича. Контракт с футболистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.
Бегович перешел в «Эвертон» на правах свободного агента, сезон 2023/2024 он провел в Чемпионшипе в составе «Куинз Парк Рейнджерс», за который сыграл 46 матчей во всех турнирах. За «Эвертон» Бегович уже выступал в 2021 – 2023 годах.
Ранее защитник сборной Украины Виталий Миколенко принял участие в презентации третьего комплекта формы «Эвертона».
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