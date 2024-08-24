Реал, Флорентино Перес и проект Галактикос 3.0

Минувший сезон завершился для «Реала» триумфально: команда Карло Анчелотти сумела выиграть Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу, оставшись без легендарного требла только по причине нелепого вылета в 1/8 финала Кубка Испании от земляков из «Атлетико» (2:4) в матче, где пришлось играть дополнительное время. Нет сомнений, что президент «бланкос» Флорентино Перес был доволен…

Перес впервые занял пост президента «Реала» еще летом 2000 года. Тогда его активная предвыборная программа во многом держалась на обещании заполучить для мадридцев португальского гения Луиша Фигу – футболиста, который был еще достаточно молод, но уже выглядел абсолютно исключительным на поле исполнителем, способным решать судьбу эпизодов и приносить успех своей команде.

В 2000 году Флорентино Перес, как казалось тогда, пошел на совершенно сумасшедший шаг – он пообещал совету директоров «Реала», что пожертвует клубу 2 миллиона евро, если ему не удастся заполучить Фигу. Эта уловка сработала блестяще. Ключевые бизнес-партнеры «Реала» согласились на условия Переса, который, как им казалось в тот момент, был весьма далек от реалий футбола, да и к тому же выглядел откровенным хвастуном. В совете директоров «бланкос» понимали, что для воплощения обещаний Флорентино в жизнь есть очень большое препятствие: Фигу играл за «Барселону» – ключевого соперника и оппонента «Реала», из-за чего этот трансфер казался полным безумством и выглядел неосуществимым.

Однако Перес прекрасно понимал и знал, что он делает. Опытный бизнесмен, который добился значительных успехов в строительной отрасли, банально подловил Фигу на алчности. Обладая невероятным искусством убеждения, которое присуще лишь очень малому числу людей на планете, Флорентино предложил португальскому хавбеку, казалось бы, очень прозрачное соглашение с предварительным контрактом: если бы Перес проиграл президентские выборы в «Реале» (а тогда это был самый вероятный сценарий, по мнению большинства экспертов), Фигу получил бы от него 2 миллиона евро и остался бы в «Барселоне». Впрочем, в случае победы Переса на выборах Луиш был обязан перейти в «Реал», иначе ему пришлось бы выплатить мадридскому клубу заоблачный штраф. Собственно говоря, план Переса сработал блестяще: он выиграл выборы, Фигу переехал в Мадрид, став истинным «иудой» для поклонников «Барселоны», а в «Реале» начала писаться первая глава невероятной истории, которою впоследствии многие назвали не иначе как эпохой «Галактикос».

«Я всегда напоминаю Луишу, что все началось именно с него», – сказал Флорентино Перес в документальном фильме от Netflix, в котором раскрываются многие детали и подробности того эпохального трансфера португальца из «Барселоны» в «Реал».

Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Фигу в Реале

Но на Фигу Перес не остановился. Новый президент «Реала» делал ставку на развитие футбола по той модели, которая уже была присуща ключевым глобальным бизнес-империям. Луиш стал первой жемчужиной самого гламурного, узнаваемого и в то же время абсурдного состава отдельной футбольной команды в мире. Каждый год в стан «Реала» приходила новая звезда: так было от Зидана к Роналдо и от Бекхэма к Оуэну.

Это позволило Флорентино Пересу выстроить на базе «Реала» первую версию «Галактикос» – команды, сравнимой по таланту с легендарной Бразилией 70-х годов минувшего века, однако выстроенной за миллиард евро. Впрочем, чтобы покорить публику по всему миру и сделать футбольный проект «Реала» по-настоящему красивым и привлекательным, Пересу пришлось делать явный крен в сторону футболистов атаки. Это сказалось на принципах комплектации команды, где в какой-то момент в обороне клубу пришлось прибегать к услугам своих воспитанников, являвшихся де-факто полными ноунеймами. В частности, именно так в составе «бланкос» объявился Франсиско Павон – защитник, сыгравший в период с 2001 по 2007 годы 167 официальных матчей за мадридцев.

Итогом этого стало появление в прессе легендарного термина, четко характеризующего кадровую политику «Реала» тех лет – «стратегия Зиданов и Павонов». Она в целом не принесла мадридскому клубу успеха. Команда была крайне несбалансированной, неспособной к целостному подходу и реализации какой-то общей задачи. С Висенте дель Боске в качестве главного тренера «Галактикос» в их первой версии выиграли Лигу чемпионов в 2002 году, добыли несколько национальных титулов, но в целом уж точно не выглядели командой-гегемоном.

В 2006 году Перес внезапно подал в отставку, однако в 2009-м он вновь вернулся в кресло президента «Реала», выиграв выборы фактически на безальтернативной основе. Второй заход опытного функционера вновь был связан с мечтами о великой команде, которую в прессе тот час же прозвали «Галактикос» 2.0. В надежде выиграть свой десятый трофей в рамках Лиги чемпионов мадридцы подписали ряд топовых игроков того времени – Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, Месута Озила, Анхеля Ди Марию и некоторых других.

Вполне возможно, что второй «галактический заход» Переса также закончился бы большой неудачей, если бы в 2013 году на тренерском мостике первой команды не оказался Карло Анчелотти – спокойный и очень грамотный специалист, умеющий не принимать во внимание требования толпы, а фокусироваться исключительно на достижении поставленных задач. Чтобы сделать мечту о десятом трофее КЕЧ/ЛЧ реальностью Анчелотти, безусловно, также попросил усиления состава. В частности, клуб за рекордные на тот момент деньги подписал Гарета Бейла, а также подтянул из собственной академии целый ряд талантливых и интересных исполнителей: Альваро Морату, Дани Карвахаля, Начо, Лукаса Васкеса…

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бейл (слева) и Карло Анчелотти

После этого началась «эпоха Зидана», который выиграл с «Реалом» три кряду розыгрыша Лиги чемпионов (в 2016, 2017 и 2018 годах), чем принес Мадриду небывалое спокойствие, удовлетворенность и утолил трофейный голод, заставив задуматься о будущем. В частности, и Флорентино Переса.

«Реал» решил изменить трансферную стратегию. В частности, в мадридском клубе осознали, что финансово не могут более тягаться с грандами английской Премьер-лиги за наиболее топовых футболистов, а потому затеяли другое трансферное соревнование – за право как можно раньше найти и подписать лучших молодых игроков из любой точки земного шара.

На этом этапе ключевой фигурой в «Реале» стал Джуни Калафат, которого до сих пор нередко называют серым кардиналом «бланкос». Ему посчастливилось подняться по крайне нестабильной внутренней иерархии клуба от роли обычного скаута до главного селекционера и прямого советника президента по кадровым вопросам. Фактически на сегодня в корпоративной структуре «Реала» Калафат занимает третью позицию, следом за генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом и, собственно, ключевым и единственным реальным шефом этого проекта Флорентино Пересом.

«Реал» решил сфокусироваться на том, чтобы подписывать лучших игроков среди молодежи, совершенно не ограничивая себя каким-либо региональным принципом в селекции. Благодаря этой стратегии в Мадрид в молодом возрасте прибыли Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Эдер Милитао. А вот Винисиуса Жуниора, Родриго, Феде Вальверде, Арду Гюлера и Эндрика «бланкос» и вовсе удалось подписать очень юными – в момент, как только им исполнилось 18, и они получили законное право подписывать профессиональные контракты с заграничными клубами.

Казалось бы, в «Реале» наконец-то поняли, что талантов, даже самых выдающихся и редких, можно воспитывать у себя дома, а чтобы перестраивать команду и делать ее чрезвычайно конкурентной совершенно необязательно платить заоблачные суммы каждое лето за ту или иную уже сформированную мировую звезду. По данным Football Benchmark, 55% денег, потраченных «Реалом» на трансферы за последние шесть лет, были израсходованы на приобретение игроков в возрасте до 21 года, а в абсолютном выражении речь идет о сумме порядка 455 миллионов евро. Эти расходы сопровождались другими выгодными инвестициями, которые позволили клубу первым превзойти барьер в один миллиард евро дохода за один сезон. Среди них – реконструкция «Сантьяго Бернабеу», новые многомиллионные спонсорские контракты, разработка дизайна футболок в сотрудничестве с крупными домами моды и другие проекты, напрямую связанные не с футболом, а с коммерцией.

В тот момент, когда показалось, что Флорентино Перес навсегда похоронил свою навязчивую идею, мадридцы все-таки совершили сделку, абсолютно несвойственную им в последние годы – подписали (пусть и свободным агентом, но все-таки с колоссальными финансовыми затратами) сформированную звезду Килиана Мбаппе – чемпиона мира, приход которого в понимании многих стал прямым отсылом к возможному возвращению эпохи «Галактикос».

Getty Images/Global Images Ukraineю. Килиан Мбаппе и Флорентино Перес

В социальных сетях широко распространяется мем, на котором рядом размещены две фотографии: одна от 1 июня, когда Начо поднимает над головой трофей Лиги чемпионов, другая – датированная следующим днем – с подписью: «А вот и Мбаппе в белом». Они как нельзя лучше демонстрируют, что утолить голод для такого клуба, как «Реал», видимо, просто невозможно. Здесь предпочитают жить по принципу: «Никогда не бывает достаточно. Чем больше, тем лучше!»

Интересно и то, что Мбаппе пришел в команду, где очень много талантливых атакующих футболистов, и это прямая аналогия с «Галактикос» 1.0. Сам по себе переезд Килиана в Мадрид также заставил вспомнить давнюю фразу, которой Зинедин Зидан охарактеризовал покупку «Реалом» Дэвида Бекхэма и продажу Клода Макелеле. Тогда легендарный француз заявил, что не видит смысла «наносить на новенький «Бентли» еще один слой золотой краски, если ранее с него сняли двигатель».

Пускай с момента первого прихода Флорентино Переса на пост президента «Реала» прошло уже почти четверть века, его идея о тотальном доминировании в Европе все еще жива и процветает. Способы ее достижения несколько изменились, чтобы соответствовать современным тенденциям, но все остальное осталось. Не зря Перес известен своей дьявольской настойчивостью и слегка маниакальной тягой к величию, которые заставляли его делать все, даже менять стратегию, только для того, чтобы вывести свою команду на вершину мирового футбола.

Нынешняя версия «Реала», который входит в сезон-2024/25, также выглядит весьма несбалансированной и имеющей явный крен в сторону большего качества в атаке. В прошлом сезоне Карло Анчелотти нередко приходилось импровизировать с формированием новых игровых связей в обороне, что было вызвано последствиями тяжелых травм, в частности, Куртуа, Милитао и Алабы. Этим летом клуб покинул Начо, и это абсолютно не облегчит задачу для итальянского наставника, учитывая, что Карвахаль и Менди также весьма склонны к травматизму и рискуют не повторить свой последний выдающийся сезон. Да и в средней линии могут наметиться проблемы, ведь прямо сейчас заменить Тони Крооса без потери в качестве, кажется, попросту некем…

Вполне возможно, что «Реал» еще не закончил работу на летнем трансферном рынке-2024, однако прямо сейчас есть ощущение, что фееричным переходом Мбаппе мадридцы попросту прикрыли грязный и пыльный пол, постелив на него шикарный персидский ковер. Точно так же, как это произошло двадцать с лишним лет назад. Потому что Флорентино Перес, очевидно, до сих по считает, что если выдающийся футболист доступен на рынке и хочет играть в Мадриде, он обязательно должен быть подписан, а все остальное придет позже. Этот «Реал» входит в сезон с четким «проектным галактическим сходством». Только теперь это уже «Галактикос» версии 3.0, где снова собрано много талантов в атаке, и есть целый ряд вопросов к обороне. Эта команда содержит в себе чересчур много неизвестных, и пока совершенно непонятно, во что все это выльется. С другой стороны, этот «Реал» не только располагает очень сильным составом, но еще и может похвастаться весьма молодым средним возрастом первой команды, а также – желанием побеждать везде и всегда. Нынешние «галактические подопечные» Переса голодны до титулов, и это может стать огромной проблемой на несколько лет вперед не только для клубов-конкурентов «Реала» из Испании, но и для всех традиционных континентальных соперников «бланкос».