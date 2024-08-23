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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «В ворота Динамо можно было три пенальти назначить»
Лига чемпионов
23 августа 2024, 15:40 |
1366
11

Виктор ЛЕОНЕНКО: «В ворота Динамо можно было три пенальти назначить»

Экс-форвард «Динамо» – о матче против «РБ Зальцбург»

23 августа 2024, 15:40 |
1366
11
Виктор ЛЕОНЕНКО: «В ворота Динамо можно было три пенальти назначить»
dynamo.kiev.ua. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Киев Виктор Леоненко поделился своим мнением по поводу судейства в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «РБ Зальцбург» (поражение 0:2):

«В ворота «Динамо» можно было не один, а три пенальти назначать. Сначала Михавко рукой сыграл лежа, потом толкал соперника в спину. Хорошо, что тот не упал. Если бы не удержался на ногах, то, вероятно, услышали бы свисток арбитра.

Шовковский недоволен судейством. Закономерно, но, думаю, не тем, что на Ярмоленко фол не назначили. Скорее всего, недовольство вызвано малым количеством желтых карточек. Игра была очень жесткой. Футболистов можно было успокоить предупреждениями. Он этого не сделал. Слабенький судья был. Сколько раз наступали на ноги, пальцы теперь черные будут. Не понимаю, зачем арбитров низкого уровня назначать на ключевые матчи квалификации Лиги чемпионов. По такой контактной игре вынес всего четыре предупреждения.

Опять же, это говорит о его квалификации. Грубый фол Дубинчака остался без внимания, Шапаренко можно было смело красную карточку давать. После толчка в спину была явная отмашка по лицу. Так себя вести нельзя, некрасиво очень. Это не чемпионат Украины, где все разрешается. Попадется более жесткий судья, и за такие нарушения будут наказывать удалениями».

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Виктор Леоненко Динамо Киев РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Футбол 24
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Комментарии 11
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psychologist
І скільки випив Леоненко перед своїм плюванням?
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+2
Igor🃏Кyiv
Кого ви слухаєте? Цей постійно лайно підкідає усім, експєрд котячий
Ответить
+1
Тим Сергей
всего? та 5-7 
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+1
olex.mykhailov
Льоня, іди проспись
Ответить
+1
Vanela Ivanello
ТА И В ВОРОТА, И В Ж.....пУ.....ТОЖЕ. ТРИ...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Виктор Войцеховский
Пошел поток ринатовских педорубликов для алкашей
Ответить
-1
mini.f
Не розумію, чому народ так не кохає Леоненка? А він дійсно правду говорить....
Ответить
-2
Chieftain
Обісраний Віктор Петуховський 🐓, ти сьогодні вже молився на патріарха кирила, мило та мівіну вже отримав від свого господаря кацапського щура суркіса!?
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-3
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