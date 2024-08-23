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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 14:29 |
706
2

Динамо – шестое в рейтинге самых продуктивных академий Европы

56 воспитанников киевлян играют в топ-58 лигах

23 августа 2024, 14:29 |
706
2
Динамо – шестое в рейтинге самых продуктивных академий Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Ресурс CIES Football Observatory составил рейтинг европейских клубов с самыми продуктивными молодежными академиями.

Оценивалось количество воспитанников клуба, которые играют в топ-58 лигах мира. Воспитанником считается игрок, который провел в структуре клуба как минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.

На шестом месте в рейтинге оказалось киевское «Динамо» с 56 воспитанниками. Выше киевлян в рейтинге расположились только «Реал», «Барселона», «Аякс», «Црвена Звезда» и «Бенфика».

Ранее в «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду «Жироны».

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Олег Дидух Источник: CIES
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Умник
Брехня какая то, на 6 месте должен быть клуб из шахтерского края.
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