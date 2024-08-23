Динамо – шестое в рейтинге самых продуктивных академий Европы
56 воспитанников киевлян играют в топ-58 лигах
Ресурс CIES Football Observatory составил рейтинг европейских клубов с самыми продуктивными молодежными академиями.
Оценивалось количество воспитанников клуба, которые играют в топ-58 лигах мира. Воспитанником считается игрок, который провел в структуре клуба как минимум три года в возрасте от 15 до 21 года.
На шестом месте в рейтинге оказалось киевское «Динамо» с 56 воспитанниками. Выше киевлян в рейтинге расположились только «Реал», «Барселона», «Аякс», «Црвена Звезда» и «Бенфика».
Ранее в «Динамо» отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду «Жироны».
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