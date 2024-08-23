В Динамо отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду Жироны
Андрей Шахов опроверг информацию о возможном подписании Марка Гуаля
Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к испанскому нападающему варшавской «Легии» Марку Гуалю:
«Информация об интересе «Динамо» к испанскому нападающему Марку Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба».
В сезоне 2023/24 Марк Гуаль провел 33 поединка в чемпионате Польши, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Напомним, в течение карьеры игрок выступал за ряд клубов, среди которых есть испанская «Жирона» и украинский «Днепр-1».
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но конечно после истории с мордобитием, я думаю, перспективы его перехода в Динамо больше нет.
СаШо очень авторитарен и не потерпит даже возражений, не говоря уже о распускании рук.
в таких условиях надо ставить на Пономаренко. Он тоже очень одарен. А с Ванатом работать. Разбираться почему он остановился в развитии.
глупо было бы таким образом тарить деньги, был уже Фран Соль.