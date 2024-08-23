В Динамо отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду Жироны

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к испанскому нападающему варшавской «Легии» Марку Гуалю:

«Информация об интересе «Динамо» к испанскому нападающему Марку Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба».

В сезоне 2023/24 Марк Гуаль провел 33 поединка в чемпионате Польши, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Напомним, в течение карьеры игрок выступал за ряд клубов, среди которых есть испанская «Жирона» и украинский «Днепр-1».