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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 14:00 | Обновлено 23 августа 2024, 14:20
1258
4

В Динамо отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду Жироны

Андрей Шахов опроверг информацию о возможном подписании Марка Гуаля

23 августа 2024, 14:00 | Обновлено 23 августа 2024, 14:20
1258
4
В Динамо отреагировали на слухи об интересе к экс-форварду Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гуаль

Пресс-атташе киевского «Динамо» Андрей Шахов прокомментировал информацию об интересе столичного клуба к испанскому нападающему варшавской «Легии» Марку Гуалю:

«Информация об интересе «Динамо» к испанскому нападающему Марку Гуалю не соответствует действительности. Этой кандидатуры не было даже в шорт-листе потенциального усиления клуба».

В сезоне 2023/24 Марк Гуаль провел 33 поединка в чемпионате Польши, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

Напомним, в течение карьеры игрок выступал за ряд клубов, среди которых есть испанская «Жирона» и украинский «Днепр-1».

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Андрей Шахов Динамо Киев трансферы Легия Варшава чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ Марк Гуаль
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Gargantua81
я большой фанат Герреро. Он огромный для УПЛ талант.
но конечно после истории с мордобитием, я думаю, перспективы его перехода в Динамо больше нет.
СаШо очень авторитарен и не потерпит даже возражений, не говоря уже о распускании рук.
в таких условиях надо ставить на Пономаренко. Он тоже очень одарен. А с Ванатом работать. Разбираться почему он остановился в развитии.
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Gargantua81
28 лет и цена 2.5 млн
глупо было бы таким образом тарить деньги, был уже Фран Соль.
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