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Лига чемпионов
23 августа 2024, 13:32 | Обновлено 23 августа 2024, 13:33
434
2

Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом

Известный украинский тренер надеется на проход киевлян

23 августа 2024, 13:32 | Обновлено 23 августа 2024, 13:33
434
2
Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом
Олег Федорчук

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между австрийским «РБ Зальцбург» и киевским «Динамо»:

«Когда закончилась первая игра, то я для себя определил, что шансов у динамовцев практически нет. Но вспомнить, как «Зальцбург» играет последние матчи, с тем же «Твенте»... Много забивают, немало пропускают – веселая команда.

Мы видели по второму тайму, что «Зальцбург» очень много ошибался в защите. Если мы сыграем на ноль, то один забитый мяч в первом тайме очень нам поможет. У них команда неопытная, могут и посыпаться.

Но есть одно «но». «Динамо» нужно, чтобы у них впереди играл форвард. Именно играл, а не просто присутствовал на поле, как Ванат... Когда нападающий даже не пытается идти в дриблинг и в обыгрыш, то это о многом говорит».

Ответный матч в Зальцбурге состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой австрийцев со счетом 2:0.

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Олег Федорчук Динамо Киев РБ Зальцбург РБ Зальцбург - Динамо Лига чемпионов Владислав Ванат
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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c_a_p2
Головне не обісратися ще більше
А він про перемогу меле
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+1
Burevestnik
знаменитий тренер-диванник, полежав на животі, встав і не побачив вм'ятин на дивані від дупи, але вгледів відбиток від якогось органу 
і завдяки конфігурації того відбитку визначив тактику на наступний матч.  
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0
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