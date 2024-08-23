Федорчук объяснил, что нужно Динамо для победы над Зальцбургом

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2024/25 между австрийским «РБ Зальцбург» и киевским «Динамо»:

«Когда закончилась первая игра, то я для себя определил, что шансов у динамовцев практически нет. Но вспомнить, как «Зальцбург» играет последние матчи, с тем же «Твенте»... Много забивают, немало пропускают – веселая команда.

Мы видели по второму тайму, что «Зальцбург» очень много ошибался в защите. Если мы сыграем на ноль, то один забитый мяч в первом тайме очень нам поможет. У них команда неопытная, могут и посыпаться.

Но есть одно «но». «Динамо» нужно, чтобы у них впереди играл форвард. Именно играл, а не просто присутствовал на поле, как Ванат... Когда нападающий даже не пытается идти в дриблинг и в обыгрыш, то это о многом говорит».

Ответный матч в Зальцбурге состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой австрийцев со счетом 2:0.