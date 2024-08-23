В Вересе рассказали, что ждет команду после победы 4:0 над Металлистом 1925

Нападающий ровенского «Вереса» Николай Гайдучик дал оценку разгрому «Металлиста 1925» (4:0) в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Украины.

«Каждая победа – это положительные эмоции. Поэтому сейчас можно немного порадоваться. Но уже с завтрашнего дня нужно качественно восстановиться и подготовиться к игре с «Колосом», которая ждет нас уже в понедельник.

Мой гол? Прошла длинная передача со своей половины поля, защитник «Металлиста 1925» ошибся. я подобрал мяч, обыграл еще одного соперника и пробил в угол мимо голкипера», – рассказал Гайдучик, ставший автором одного гола «Вереса» в ворота харьковчан.