В Вересе рассказали, что ждет команду после победы 4:0 над Металлистом 1925
Гайдучик – о выигрыше команды в кубковом матче
Нападающий ровенского «Вереса» Николай Гайдучик дал оценку разгрому «Металлиста 1925» (4:0) в матче третьего раунда розыгрыша Кубка Украины.
«Каждая победа – это положительные эмоции. Поэтому сейчас можно немного порадоваться. Но уже с завтрашнего дня нужно качественно восстановиться и подготовиться к игре с «Колосом», которая ждет нас уже в понедельник.
Мой гол? Прошла длинная передача со своей половины поля, защитник «Металлиста 1925» ошибся. я подобрал мяч, обыграл еще одного соперника и пробил в угол мимо голкипера», – рассказал Гайдучик, ставший автором одного гола «Вереса» в ворота харьковчан.
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