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  4. Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
Кубок конфедераций
23 августа 2024, 11:24 | Обновлено 23 августа 2024, 12:09
218
2

Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?

Команды проведут ответный матч в Лиге конференций 29 августа

23 августа 2024, 11:24 | Обновлено 23 августа 2024, 12:09
218
2
Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
ФК Бетис

Вечером 22 августа в Кошице состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы между криворожским «Кривбассом» и испанским «Бетисом».

Со счетом 2:0 победили испанцы.

29 августа на поле «Бетиса» клубы проведут повторный поединок.

Эксперты считают фаворитом будущего матча испанскую команду. На победу «Бетиса» можно поставить с коэффициентом 1.18. В свою очередь, котировки на победу «Кривбасса» оцениваются показателем 13.48, а ничья котируется с коэффициентом 6.09.

Напомним, что победитель по сумме двух поединков станет обладателем путевки в групповой турнир Лиги конференций, а проигравший – завершит борьбу в еврокубках нынешнего сезона.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций букмекеры котировки букмекеров азарт
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
вчора коеф з -1,5 зайшов без проблем На виїзді легко можна брати -2 або уху перемогу Бетіса. Треба бути реалістами: яким би генієм не був Верниидуб - футболісти у нього шлакові на фоні європейських середняків (це стосується і наших грандів). Тому в Європі ми найближчими роками лише здаватимемо позиції. Надія - тільки на вдалі жеребкуваня.
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Serhii P.
Які шанси, ви про що?
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