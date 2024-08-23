Оценены шансы Кривбасса во второй игре с Бетисом. Без вариантов или есть?
Команды проведут ответный матч в Лиге конференций 29 августа
Вечером 22 августа в Кошице состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы между криворожским «Кривбассом» и испанским «Бетисом».
Со счетом 2:0 победили испанцы.
29 августа на поле «Бетиса» клубы проведут повторный поединок.
Эксперты считают фаворитом будущего матча испанскую команду. На победу «Бетиса» можно поставить с коэффициентом 1.18. В свою очередь, котировки на победу «Кривбасса» оцениваются показателем 13.48, а ничья котируется с коэффициентом 6.09.
Напомним, что победитель по сумме двух поединков станет обладателем путевки в групповой турнир Лиги конференций, а проигравший – завершит борьбу в еврокубках нынешнего сезона.
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