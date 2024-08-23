Букмекеры оценили шансы украинок в матчах первого раунда US Open 2024

26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Катерина Байндл и Леся Цуренко. Они уже получили первых соперниц.

Согласно котировкам букмекеров, фаворитками в своих противостояниях будут: Свитолина, Костюк, Ястремская и Калинина.

Котировки букмекеров на матчи 1-го раунда с участием украинок: