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US Open
23 августа 2024, 11:38 |
77
0

Букмекеры оценили шансы украинок в матчах первого раунда US Open 2024

Четыре украинки будут фаворитками своих матчей

23 августа 2024, 11:38 |
77
0
Букмекеры оценили шансы украинок в матчах первого раунда US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.

В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Катерина Байндл и Леся Цуренко. Они уже получили первых соперниц.

Согласно котировкам букмекеров, фаворитками в своих противостояниях будут: Свитолина, Костюк, Ястремская и Калинина.

Котировки букмекеров на матчи 1-го раунда с участием украинок:

  • Марта Костюк [19] – Маккартни Кесслер [WC] – 1,36 против 3,2
  • Элина Свитолина [27] – Мария Лурдес Карле – 1,11 против 6,5
  • Даяна Ястремская [32] – Юле Нимайер – 1,53 против 2,5
  • Ангелина Калинина – Осеан Доден – 1,22 против 4,33
  • Леся Цуренко – Пейтон Стернс – 3,0 против 1,4
  • Катерина Байндл [SR] – Элизабетта Коччаретто – 4,5 против 1,2
  • Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко [27] – 4,5 протиы 1,2
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Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева US Open 2024 котировки букмекеров азарт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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