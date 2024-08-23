US Open23 августа 2024, 11:38 |
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Букмекеры оценили шансы украинок в матчах первого раунда US Open 2024
Четыре украинки будут фаворитками своих матчей
23 августа 2024, 11:38 |
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26 августа стартуют поединки основной сетки Открытого чемпионата США по теннису.
В этом году в основе US Open сыграют семь представительниц Украины: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Катерина Байндл и Леся Цуренко. Они уже получили первых соперниц.
Согласно котировкам букмекеров, фаворитками в своих противостояниях будут: Свитолина, Костюк, Ястремская и Калинина.
Котировки букмекеров на матчи 1-го раунда с участием украинок:
- Марта Костюк [19] – Маккартни Кесслер [WC] – 1,36 против 3,2
- Элина Свитолина [27] – Мария Лурдес Карле – 1,11 против 6,5
- Даяна Ястремская [32] – Юле Нимайер – 1,53 против 2,5
- Ангелина Калинина – Осеан Доден – 1,22 против 4,33
- Леся Цуренко – Пейтон Стернс – 3,0 против 1,4
- Катерина Байндл [SR] – Элизабетта Коччаретто – 4,5 против 1,2
- Юлия Стародубцева – Виктория Азаренко [27] – 4,5 протиы 1,2
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