Кейн признался, о каких трофеях мечтает. Надоело быть посмешищем?

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, какие трофеи ему хотелось бы выиграть в своей карьере, а также рассказал о цели на новый сезон.

«Моя мечта – выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон – выиграть как можно больше титулов», – заявил Кейн.

Ранее 31-летний Кейн назвал свой самый любимый гол.

Как известно, Гарри Кейн в свой профессиональной карьере не выиграл ни одного командного приза, что вызывает иногда всеобщую иронию.