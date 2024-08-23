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  4. Кейн признался, о каких трофеях мечтает. Надоело быть посмешищем?
Германия
23 августа 2024, 11:06 | Обновлено 23 августа 2024, 11:16
295
1

Кейн признался, о каких трофеях мечтает. Надоело быть посмешищем?

Гарри рассказал о планах

23 августа 2024, 11:06 | Обновлено 23 августа 2024, 11:16
295
1
Кейн признался, о каких трофеях мечтает. Надоело быть посмешищем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, какие трофеи ему хотелось бы выиграть в своей карьере, а также рассказал о цели на новый сезон.

«Моя мечта – выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон – выиграть как можно больше титулов», – заявил Кейн.

Ранее 31-летний Кейн назвал свой самый любимый гол.

Как известно, Гарри Кейн в свой профессиональной карьере не выиграл ни одного командного приза, что вызывает иногда всеобщую иронию.

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Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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pol-55
Іронія і посміховисько зовсім різні речі,сайту точно потрібен редактор.
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