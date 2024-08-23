Кейн признался, о каких трофеях мечтает. Надоело быть посмешищем?
Гарри рассказал о планах
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн поделился мнением о том, какие трофеи ему хотелось бы выиграть в своей карьере, а также рассказал о цели на новый сезон.
«Моя мечта – выиграть с командой Бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон – выиграть как можно больше титулов», – заявил Кейн.
Ранее 31-летний Кейн назвал свой самый любимый гол.
Как известно, Гарри Кейн в свой профессиональной карьере не выиграл ни одного командного приза, что вызывает иногда всеобщую иронию.
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