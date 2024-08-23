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Англия
23 августа 2024, 08:59 | Обновлено 23 августа 2024, 09:07
119
0

Кейн назвал свой самый любимый гол

Гарри также отметил самое памятное взятии воротарем

23 августа 2024, 08:59 | Обновлено 23 августа 2024, 09:07
119
0
Кейн назвал свой самый любимый гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» и национальной команды Англии Гарри Кейн назвал свой самый любимый гол в карьере.

«Мой любимый гол – это мой первый гол за «Баварию» в игре против «Вердера». Фонзи отдал мне пас, и я забил. Это была моя первая игра в Бундеслиге, и поэтому она для меня особенная. Я всегда буду помнить свой гол с середины поля против «Дармштадта», – признался Кейн.

Гаррии Кейн, как известно, с лета 2023 года защищает цвета «Баварии», перейдя из «Тоттенхэма».

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Гарри Кейн Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер Дармштадт
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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