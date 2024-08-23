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  4. ВИДЕО. Свитолина второй раз в сезоне проиграла Носковой
WTA
23 августа 2024, 11:09 |
152
0

ВИДЕО. Свитолина второй раз в сезоне проиграла Носковой

Элина уступила чешке в двух сетах в Монтеррее

23 августа 2024, 11:09 |
152
0
ВИДЕО. Свитолина второй раз в сезоне проиграла Носковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA 500 в Мексике, уступив Линде Носковой из Чехии – 4:6, 4:6.

Отметим, что это была вторая встреча теннисисток в текущем сезоне. На Открытом чемпионате Австралии украинка снялась из-за травмы с поединка 1/8 финала против этой соперницы после трех сыгранных геймов.

В полуфинале в Монтеррее Носкова сразится против второй сеяной американки Эммы Наварро.

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Элина Свитолина WTA Монтеррей Линда Носкова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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