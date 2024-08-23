Дибала – не уйдет. От чего отказался ради конкуренции в Роме с Довбиком?

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала принял решение не переходить в саудовский клуб «Аль-Кадисия».

Аргентинец получил предложение о контракте на 3 года с заработной платой в 75 млн евро за весь период.

Сообщается, что на решение Дибала повлияли партнеры по «Роме», в число которых, напомним, этим летом влился украинский нападающий Артем Довбик, а также подарки и письма, которые приходили форварду от болельщиков команды за последние дни. Кроме того, жена и мама Пауло тоже выступили против переезда игрока в Саудовскую Аравию.

Изначально Дибала одобрил свой трансфер, «Рома» должна была получить 12 млн евро согласно клаусуле.