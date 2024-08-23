Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дибала – не уйдет. От чего отказался ради конкуренции в Роме с Довбиком?
Италия
23 августа 2024, 10:25 | Обновлено 23 августа 2024, 10:32
189
0

Дибала – не уйдет. От чего отказался ради конкуренции в Роме с Довбиком?

Аргентинец продолжит карьеру в римском клубе

23 августа 2024, 10:25 | Обновлено 23 августа 2024, 10:32
189
0
Дибала – не уйдет. От чего отказался ради конкуренции в Роме с Довбиком?
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала принял решение не переходить в саудовский клуб «Аль-Кадисия».

Аргентинец получил предложение о контракте на 3 года с заработной платой в 75 млн евро за весь период.

Сообщается, что на решение Дибала повлияли партнеры по «Роме», в число которых, напомним, этим летом влился украинский нападающий Артем Довбик, а также подарки и письма, которые приходили форварду от болельщиков команды за последние дни. Кроме того, жена и мама Пауло тоже выступили против переезда игрока в Саудовскую Аравию.

Изначально Дибала одобрил свой трансфер, «Рома» должна была получить 12 млн евро согласно клаусуле.

По теме:
Барселона решилась на подписание звездного вингера
Барселоне снова не удалось подписать вингера. Леау не покинет Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер европейского гранда перешел в другой клуб
трансферы Серии A Пауло Дибала Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
Футбол | 22 августа 2024, 20:45 10
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду
ФОТО. Мудрик нашел новую симпатию. На нее подписана жена Роналду

Украинский футболист загадочно прокомментировал испанской модели откровенное фото

Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Футбол | 22 августа 2024, 22:52 98
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче

Криворожцы не смогли остановить представителя Ла Лиги

ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
Футбол | 23.08.2024, 06:23
ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
ВИДЕО. Невероятный промах игрока Челси. Марк Гию не попал в пустые ворота
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Футбол | 22.08.2024, 19:21
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Теннис | 23.08.2024, 09:07
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
За 82 минуты. Свитолина завершила борьбу на турнире в Монтеррее
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 94
Футбол
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
Дюбуа назвал бойца, который обладал самым сильным ударом в истории бокса
22.08.2024, 01:32
Бокс
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
Мареска после матча Лиги конференций пояснил, почему ошибается Мудрик
23.08.2024, 00:55 3
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 281
Футбол
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
22.08.2024, 09:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем