Дибала – не уйдет. От чего отказался ради конкуренции в Роме с Довбиком?
Аргентинец продолжит карьеру в римском клубе
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала принял решение не переходить в саудовский клуб «Аль-Кадисия».
Аргентинец получил предложение о контракте на 3 года с заработной платой в 75 млн евро за весь период.
Сообщается, что на решение Дибала повлияли партнеры по «Роме», в число которых, напомним, этим летом влился украинский нападающий Артем Довбик, а также подарки и письма, которые приходили форварду от болельщиков команды за последние дни. Кроме того, жена и мама Пауло тоже выступили против переезда игрока в Саудовскую Аравию.
Изначально Дибала одобрил свой трансфер, «Рома» должна была получить 12 млн евро согласно клаусуле.
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