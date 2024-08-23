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Англия
23 августа 2024, 09:33 | Обновлено 23 августа 2024, 09:42
379
1

Холанду нет равных в XXI веке по среднему бомбардирскому показателю

Эрлинг – лидер интересного рейтинга голеадоров

23 августа 2024, 09:33 | Обновлено 23 августа 2024, 09:42
379
1
Холанду нет равных в XXI веке по среднему бомбардирскому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, согласно статистическим данным, является лучшим футболистом XXI века по среднему числу забитых голов за матч.

24-летний уроженец английского Лидса забивает в среднем около 0,82 гола за матч. В мире на сегодня это лучший показатель, утверждает PopFoot.

Топ-10 лучших игроков XXI века по среднему числу голов за матч:

  1. Эрлинг Холанд – 0,82 (257 голов в 315 матчах);
  2. Лионель Месси – 0,78 (838/1069);
  3. Криштиану Роналду – 0,73 (897/1233);
  4. Килиан Мбаппе – 0,72 (332/462);
  5. Роберт Левандовски – 0,70 (654/928);
  6. Гарри Кейн – 0,63 (407/644);
  7. Неймар – 0,61 (440/719);
  8. Руд ван Нистелрой – 0,60 (277/463);
  9. Луис Суарес – 0,60 (576/968);
  10. Златан Ибрагимович – 0,58 (567/980).

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре АПЛ против «Челси».

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Эрлинг Холанд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Андрій Милявський
Так навіть 500 матчів ще не зіграно, для чого порівнювати під 400 з тими що під 1000 і більше? Порівняйте в діапазоні скільки при тій самій кількості матчів забивали інші - буде справедливіше.
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