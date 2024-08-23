Холанду нет равных в XXI веке по среднему бомбардирскому показателю
Эрлинг – лидер интересного рейтинга голеадоров
Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, согласно статистическим данным, является лучшим футболистом XXI века по среднему числу забитых голов за матч.
24-летний уроженец английского Лидса забивает в среднем около 0,82 гола за матч. В мире на сегодня это лучший показатель, утверждает PopFoot.
Топ-10 лучших игроков XXI века по среднему числу голов за матч:
- Эрлинг Холанд – 0,82 (257 голов в 315 матчах);
- Лионель Месси – 0,78 (838/1069);
- Криштиану Роналду – 0,73 (897/1233);
- Килиан Мбаппе – 0,72 (332/462);
- Роберт Левандовски – 0,70 (654/928);
- Гарри Кейн – 0,63 (407/644);
- Неймар – 0,61 (440/719);
- Руд ван Нистелрой – 0,60 (277/463);
- Луис Суарес – 0,60 (576/968);
- Златан Ибрагимович – 0,58 (567/980).
Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре АПЛ против «Челси».
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