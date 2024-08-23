Холанду нет равных в XXI веке по среднему бомбардирскому показателю

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, согласно статистическим данным, является лучшим футболистом XXI века по среднему числу забитых голов за матч.

24-летний уроженец английского Лидса забивает в среднем около 0,82 гола за матч. В мире на сегодня это лучший показатель, утверждает PopFoot.

Топ-10 лучших игроков XXI века по среднему числу голов за матч:

Эрлинг Холанд – 0,82 (257 голов в 315 матчах); Лионель Месси – 0,78 (838/1069); Криштиану Роналду – 0,73 (897/1233); Килиан Мбаппе – 0,72 (332/462); Роберт Левандовски – 0,70 (654/928); Гарри Кейн – 0,63 (407/644); Неймар – 0,61 (440/719); Руд ван Нистелрой – 0,60 (277/463); Луис Суарес – 0,60 (576/968); Златан Ибрагимович – 0,58 (567/980).

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд отметился неприятным достижением в игре АПЛ против «Челси».