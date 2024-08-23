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Испания
23 августа 2024, 10:10 |
585
0

Барселона хочет усилить атаку звездой Манчестер Юнайтед

Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Ла Лиге

23 августа 2024, 10:10 |
585
0
Барселона хочет усилить атаку звездой Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Каталонская «Барселона» интересуется английским вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» на данный момент рассматривают возможность аренды 24-летнего футболиста.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Sport.es
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