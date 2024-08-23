Барселона хочет усилить атаку звездой Манчестер Юнайтед

Каталонская «Барселона» интересуется английским вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации источника, «сине-гранатовые» на данный момент рассматривают возможность аренды 24-летнего футболиста.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что конфликт Джейдона Санчо с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом улажен.