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Кубок Либертадорес
23 августа 2024, 07:23 | Обновлено 23 августа 2024, 07:24
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Гремио и Палмейрас выбыли. Определены пары 1/4 финала Кубка Либертадорес

В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес

23 августа 2024, 07:23 | Обновлено 23 августа 2024, 07:24
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Гремио и Палмейрас выбыли. Определены пары 1/4 финала Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес и определены пары 1/4 финала.

Из турнира выбыли гранды латиноамериканского футбола: Гремио и Палмейрас из Бразилии.

В 1/4 финала пробились 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.

За выход в полуфиналы будут играть: Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия), Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)

В нижней части сетки: Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия), Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай).

Четвертьфинальные матчи пройдут 17–19 и 24–26 сентября.

Кубок Либертадорес 2024

1/8 финала. Ответные матчи, 21–23 августа

  • 21.08. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 2:1, пен. 4:2 [первый матч – 1:2]
  • 21.08. 03:30. Атлетико Хуниор (Колумбия) – Коло-Коло (Чили) – 1:2 [первый матч – 0:1]
  • 21.08. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Сан-Лоренсо (Аргентина) – 1:0 [первый матч – 1:1]
  • 22.08. 01:00. Стронгест (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 1:0 [первый матч – 0:4]
  • 22.08. 03:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Тальерес Кордоба (Аргентина) – 2:1 [первый матч – 1:0]
  • 22.08. 03:30. Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 2:2 [первый матч – 1:2]
  • 23.08. 01:00. Сан-Паулу (Бразилия) – Насьональ (Уругвай) – 2:0 [первый матч – 0:0]
  • 23.08. 03:30. Боливар (Боливия) – Фламенго (Бразилия) – 1:0 [первый матч – 0:2]

Пары 1/4 финала. 17–19 и 24–26 сентября

  • Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия)
  • Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)
  • Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия)
  • Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай)

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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