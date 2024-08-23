Гремио и Палмейрас выбыли. Определены пары 1/4 финала Кубка Либертадорес

В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес и определены пары 1/4 финала.

Из турнира выбыли гранды латиноамериканского футбола: Гремио и Палмейрас из Бразилии.

В 1/4 финала пробились 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.

За выход в полуфиналы будут играть: Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия), Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)

В нижней части сетки: Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия), Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай).

Четвертьфинальные матчи пройдут 17–19 и 24–26 сентября.

Кубок Либертадорес 2024

1/8 финала. Ответные матчи, 21–23 августа

21.08. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 2:1, пен. 4:2 [первый матч – 1:2]

(Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 2:1, пен. 4:2 [первый матч – 1:2] 21.08. 03:30. Атлетико Хуниор (Колумбия) – Коло-Коло (Чили) – 1:2 [первый матч – 0:1]

(Чили) – 1:2 [первый матч – 0:1] 21.08. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Сан-Лоренсо (Аргентина) – 1:0 [первый матч – 1:1]

(Бразилия) – Сан-Лоренсо (Аргентина) – 1:0 [первый матч – 1:1] 22.08. 01:00. Стронгест (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 1:0 [первый матч – 0:4]

(Уругвай) – 1:0 [первый матч – 0:4] 22.08. 03:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Тальерес Кордоба (Аргентина) – 2:1 [первый матч – 1:0]

(Аргентина) – Тальерес Кордоба (Аргентина) – 2:1 [первый матч – 1:0] 22.08. 03:30. Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 2:2 [первый матч – 1:2]

(Бразилия) – 2:2 [первый матч – 1:2] 23.08. 01:00. Сан-Паулу (Бразилия) – Насьональ (Уругвай) – 2:0 [первый матч – 0:0]

(Бразилия) – Насьональ (Уругвай) – 2:0 [первый матч – 0:0] 23.08. 03:30. Боливар (Боливия) – Фламенго (Бразилия) – 1:0 [первый матч – 0:2]

Пары 1/4 финала. 17–19 и 24–26 сентября

Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия)

Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)

Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия)

Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай)

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