Гремио и Палмейрас выбыли. Определены пары 1/4 финала Кубка Либертадорес
В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес
В мид-уик были сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес и определены пары 1/4 финала.
Из турнира выбыли гранды латиноамериканского футбола: Гремио и Палмейрас из Бразилии.
В 1/4 финала пробились 5 бразильских команд, по одной – из Аргентины, Чили и Уругвая.
За выход в полуфиналы будут играть: Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия), Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)
В нижней части сетки: Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия), Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай).
Четвертьфинальные матчи пройдут 17–19 и 24–26 сентября.
Кубок Либертадорес 2024
1/8 финала. Ответные матчи, 21–23 августа
- 21.08. 01:00. Флуминенсе (Бразилия) – Гремио (Бразилия) – 2:1, пен. 4:2 [первый матч – 1:2]
- 21.08. 03:30. Атлетико Хуниор (Колумбия) – Коло-Коло (Чили) – 1:2 [первый матч – 0:1]
- 21.08. 03:30. Атлетико Минейро (Бразилия) – Сан-Лоренсо (Аргентина) – 1:0 [первый матч – 1:1]
- 22.08. 01:00. Стронгест (Боливия) – Пеньяроль (Уругвай) – 1:0 [первый матч – 0:4]
- 22.08. 03:30. Ривер Плейт (Аргентина) – Тальерес Кордоба (Аргентина) – 2:1 [первый матч – 1:0]
- 22.08. 03:30. Палмейрас (Бразилия) – Ботафого (Бразилия) – 2:2 [первый матч – 1:2]
- 23.08. 01:00. Сан-Паулу (Бразилия) – Насьональ (Уругвай) – 2:0 [первый матч – 0:0]
- 23.08. 03:30. Боливар (Боливия) – Фламенго (Бразилия) – 1:0 [первый матч – 0:2]
Пары 1/4 финала. 17–19 и 24–26 сентября
- Флуминенсе (Бразилия) – Атлетико Минейро (Бразилия)
- Коло-Коло (Чили) – Ривер Плейт (Аргентина)
- Ботафого (Бразилия) – Сан-Паулу (Бразилия)
- Фламенго (Бразилия) – Пеньяроль (Уругвай)
Сетка плей-офф
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