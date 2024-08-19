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Кубок Либертадорес
19 августа 2024, 10:23 | Обновлено 19 августа 2024, 10:34
166
0

Итоги игровой недели. Сыграны матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес

Ответные матчи 1/8 финала пройдут с 21 по 23 августа

19 августа 2024, 10:23 | Обновлено 19 августа 2024, 10:34
166
0
Итоги игровой недели. Сыграны матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик были сыграны первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Победы в первых матчах одержали 6 команд: Гремио (Бразилия), Коло-Коло (Чили), Пеньяроль (Уругвай), Ривер Плейт (Аргентина), Ботафого (Бразилия), Фламенго (Бразилия).

В двух парах были зафиксированы ничейные результаты. Ответные матчи пройдут с 21 по 23 августа.

Кубок Либертадорес

1/8 финала. Первые матчи

  • 14.08. 01:00. Гремио (Бразилия) – Флуминенсе (Бразилия) – 2:1
  • 14.08. 03:30. Сан-Лоренсо (Аргентина) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 1:1
  • 14.08. 03:30. Коло-Коло (Чили) – Атлетико Хуниор (Колумбия) – 1:0
  • 15.08. 01:00. Пеньяроль (Уругвай) – Стронгест (Боливия) – 4:0
  • 15.08. 03:30. Тальерес Кордоба (Аргентина) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:1
  • 15.08. 03:30. Ботафого (Бразилия) – Палмейрас (Бразилия) – 2:1
  • 16.08. 01:00. Насьональ (Уругвай) – Сан-Паулу (Бразилия) – 0:0
  • 16.08. 03:30. Фламенго (Бразилия) – Боливар (Боливия) – 2:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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