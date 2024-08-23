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Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 05:35 | Обновлено 23 августа 2024, 06:16
151
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Со временем Рух будет бороться за призовые места»

Тренер львовян прокомментировал подготовку к игре против «Зари»

23 августа 2024, 05:35 | Обновлено 23 августа 2024, 06:16
151
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Со временем Рух будет бороться за призовые места»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал, как команда готовится к игре 4 тура Украинской Премьер-лиги против «Зари», которая состоится в воскресенье, 25 августа.

«В предыдущем матче с ЛНЗ результат был отрицательный. Команде немного не хватило сил в конце матча, но я все равно благодарен ребятам за этот поединок. До счета 1:1 мы демонстрировали достаточно хорошую и качественную игру, наши футболисты создавали множество моментов. Главное – сделать правильные выводы, исправить ошибки и двигаться дальше.

Мы постоянно анализируем наши игры и тренировочный процесс. Конечно, хочется, чтобы наши футболисты допускали как можно меньше брака, но это футбол и ошибки. одна из составляющих этой игры. К сожалению, мы ошибаемся в простых ситуациях. У нас очень молодая команда и это, по сути, влияет на природу этих ошибок: психология и, конечно, опыт. Я уверен, что ребята будут постоянно прогрессировать и с каждой игрой команда будет только сильнее.

Сейчас мы готовимся в обычном режиме к игре с «Зарей». «Рух» не должно сбивать то, что в команде много травмированных футболистов. Жаль, что не все ребята могут помочь в команде, но это тоже опыт для нас – мы должны исходить из любой сложной ситуации. И могу пообещать, что «Рух в любом случае не будет сдаваться и всегда будет играть на победу.

В тренировочном процессе тренерский штаб следит за молодежью из «Руха» U-19 и «Руха-2». Эти ребята могут попасть в заявку и при определенных обстоятельствах даже сыграть за первую команду, если они к этому будут готовы. К сожалению, у нас сейчас много травмированных футболистов. Но в то же время это шанс для этих юных воспитанников Академии проявить себя. Воспользуются ли они им – зависит от игроков. В прошлом чемпионате у нас была похожая ситуация: многие опытные футболисты не попадали в основной состав и мы доверились молодежи, которая уже через год стала считаться основой «Руха», ведь эти ребята хорошо себя зарекомендовали. Но для этого нужно время и вера в стратегию, которую выбрал клуб. Если эти игроки получат необходимый опыт, то со временем «Рух » будет бороться за призовые места в чемпионате. Это будет не сегодня, но у нашей молодежи есть хорошие перспективы.

Что касается будущего соперника, то «Заря» имеет хорошую команду с большим количеством сильных легионеров. Луганчане всегда очень мощно выступают в УПЛ и много лет занимали призовые места. В этом сезоне «Заря» тоже неплохо стартовала, поэтому мы готовимся к серьезному матчу. В их составе есть индивидуальности, на которые нужно обратить внимание. Легкой эта игра для нас однозначно не будет», – сказал Пономарев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Заря Луганск Рух - Заря
Сергей Рипьюк Источник: ФК Рух Львов
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