Тренеры пострадали в ДТП. Скала отказалась перенести матч с Ужгородом

Ужасная авария случилась с командой Второй лиги «Ужгород» неделю назад. Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о последствиях ДТП:

«В микроавтобусе тогда пострадал весь тренерский, медицинский и административный штаб закарпатского клуба. У всех – сотрясение мозга, у главного коуча – сломан нос, а врача команды прооперировали. Всю неделю коллектив работал при полном отсутствии тренерского и медицинского штаба, иногда даже под руководством одного из своих игроков.

В этой связи клуб неоднократно обращался к ближайшему сопернику – «Скале» (Стрый) – с просьбой перенести матч Второй лиги на любую другую дату. Но каждый раз получал отказ. Переносить игру там не захотели, ссылаясь на важный недельный цикл подготовки.

ПФЛ в данной ситуации бессильна, ведь перенос игры возможен только с согласия обеих сторон. Если случай с ФК «Ужгород» не подпадает под понятие форс-мажора, то, по-моему, в этой ситуации кому-то просто не хватает самой обыкновенной человечности. Или, выражаясь спортивным языком, элементарного проявления фэйр-плей».