Команда Второй лиги попала в серьезное ДТП. Известны подробности

Микроавтобус второлигового «Ужгорода» с тренерским составом и медперсоналом накануне календарного матча с «Полесьем-2» попал в серьезную ДТП.

Тренер «Ужгорода» Яромир Лобода эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

– На поездку в Житомир на календарный поединок арендовали три микроавтобуса. Недалеко от Звягеля в один из них врезалась легковушка. Слава Богу, все живы, и на следующий день после матча в полном составе футбольная делегация «Ужгорода» отправилась домой. Но без существенных травм не обошлось: у меня сломан нос и сотрясение мозга, у тренера по физподготовке Дмитрия Сартины ушиб грудной клетки, у играющего тренера Роберта Смокоровского повреждено лицо и колени.

Больше всего пострадал врач Владимир Червиняк, у которого перелом руки со смещением. 20 августа его прооперируют.

25 августа «Ужгород» должен проводить очередной календарный матч со «Скалой 1911». Но пока сложно сказать, кто будет готовить «горожан» к этому поединку.