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  4. Команда Второй лиги попала в серьезное ДТП. Известны подробности
Украина. Вторая лига
19 августа 2024, 20:21 |
597
0

Команда Второй лиги попала в серьезное ДТП. Известны подробности

Главный тренер Ужгорода Яромир Лобода рассказал о ДТП в Житомирской области

19 августа 2024, 20:21 |
597
0
Команда Второй лиги попала в серьезное ДТП. Известны подробности
ФК Ужгород

Микроавтобус второлигового «Ужгорода» с тренерским составом и медперсоналом накануне календарного матча с «Полесьем-2» попал в серьезную ДТП.

Тренер «Ужгорода» Яромир Лобода эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения команды:

– На поездку в Житомир на календарный поединок арендовали три микроавтобуса. Недалеко от Звягеля в один из них врезалась легковушка. Слава Богу, все живы, и на следующий день после матча в полном составе футбольная делегация «Ужгорода» отправилась домой. Но без существенных травм не обошлось: у меня сломан нос и сотрясение мозга, у тренера по физподготовке Дмитрия Сартины ушиб грудной клетки, у играющего тренера Роберта Смокоровского повреждено лицо и колени.

Больше всего пострадал врач Владимир Червиняк, у которого перелом руки со смещением. 20 августа его прооперируют.

25 августа «Ужгород» должен проводить очередной календарный матч со «Скалой 1911». Но пока сложно сказать, кто будет готовить «горожан» к этому поединку.

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Ужгород Вторая лига Украины инсайд чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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