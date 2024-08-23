Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Должны были закрывать эту игру в первые 90 минут»

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский поделился впечатлениями от выигранного кубкового матча против «Колоса» (0:0, пен. 5:4).

– Сегодня была достаточно напряженная кубочная игра. Как ты можешь оценить игру своей команды со стороны вратаря?

– Команда очень достойно выступала и очень достойно играла, особенно в конце.

И считаю, что мы должны были в первые 90 минут закрывать эту игру, потому что у нас было достаточно много моментов. Однако игра сложилась по такому сценарию очень эпическому и пришлось пробивать даже серию пенальти.

– Как можно прокомментировать серию пенальти?

– Интересна серия пенальти, много эмоций. И наши ребята, и команда соперника были достаточно уставшими, потому что 120 минут отбегали, много травм, много столкновений. Так что в конце уже нужно было на нервах играть. Полагаю, что мне серия удалась, единственное, что жаль, что два из трех возможных пенальти я не отбил.