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  4. Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Должны были закрывать эту игру в первые 90 минут»
Кубок Украины
23 августа 2024, 04:27 | Обновлено 23 августа 2024, 04:51
135
0

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Должны были закрывать эту игру в первые 90 минут»

Голкипер «Оболони» рассказал о выигранной серии пенальти и проходе в Кубке

23 августа 2024, 04:27 | Обновлено 23 августа 2024, 04:51
135
0
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Должны были закрывать эту игру в первые 90 минут»
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

Вратарь киевской «Оболони» Назарий Федоривский поделился впечатлениями от выигранного кубкового матча против «Колоса» (0:0, пен. 5:4).

Сегодня была достаточно напряженная кубочная игра. Как ты можешь оценить игру своей команды со стороны вратаря?

– Команда очень достойно выступала и очень достойно играла, особенно в конце.

И считаю, что мы должны были в первые 90 минут закрывать эту игру, потому что у нас было достаточно много моментов. Однако игра сложилась по такому сценарию очень эпическому и пришлось пробивать даже серию пенальти.

Как можно прокомментировать серию пенальти?

– Интересна серия пенальти, много эмоций. И наши ребята, и команда соперника были достаточно уставшими, потому что 120 минут отбегали, много травм, много столкновений. Так что в конце уже нужно было на нервах играть. Полагаю, что мне серия удалась, единственное, что жаль, что два из трех возможных пенальти я не отбил.

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Кубок Украины по футболу серия пенальти Оболонь Киев Валерий Иващенко Колос Ковалевка Колос - Оболонь Назарий Федоривский
Сергей Рипьюк Источник: ФК Оболонь
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