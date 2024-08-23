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Кубок Украины
23 августа 2024, 04:01 | Обновлено 23 августа 2024, 04:22
22
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы же не ищем легких путей»

Главный тренер «Оболони» рассказал о победе над «Колосом» в Кубке Украины

23 августа 2024, 04:01 | Обновлено 23 августа 2024, 04:22
22
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы же не ищем легких путей»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу «пивоваров» в матче третьего предварительного раунда Кубка Украины над ковалевским «Колосом» (0:0, пен. 5:4).

Сегодня была достаточно эмоциональная игра. Ваш тренерский штаб достаточно эмоционально воспринимал эту игру. Вообще, каковы Ваши эмоции по поводу сегодняшнего матча?

– Во-первых, ребят поздравляю с победой. Долгожданная победа. Учитывая историю наших отношений с «Колосом», матчи всегда заканчиваются вничью. Символично, что сегодняшний матч закончился серией пенальти и только в Кубке так можно было все решить.

Мы прошли дальше. Надо готовиться к чемпионату. Сейчас эмоции немного стихнут и нужно думать о следующей встрече.

А что вы сказали своей команде после завершения?

– Молодцы, бойцы. Да, конечно, были хорошие моменты в игре. Следовало забивать и не доводить до серии пенальти. Мы ведь не ищем легких путей. Поэтому приходится, как президент сказал, через тернии к звездам.

Сегодня было достаточно много травмированных игроков после матча. Какие планы у вас на подготовку команды к чемпионату?

–​​ ​​ Нужно сейчас установить, какие повреждения у нас есть. Хорошо восстановиться после игры. Это такая игра кубковая, эмоциональная. У нас все эмоциональные игры. Но не так уж много времени до следующей игры. Нужно ребят и психологически, и физически восстановить, хорошо подготовиться к «Полесью».

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Кубок Украины по футболу пресс-конференция серия пенальти Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь Валерий Иващенко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Оболонь
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