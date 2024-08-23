Валерий ИВАЩЕНКО: «Мы же не ищем легких путей»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу «пивоваров» в матче третьего предварительного раунда Кубка Украины над ковалевским «Колосом» (0:0, пен. 5:4).

– Сегодня была достаточно эмоциональная игра. Ваш тренерский штаб достаточно эмоционально воспринимал эту игру. Вообще, каковы Ваши эмоции по поводу сегодняшнего матча?

– Во-первых, ребят поздравляю с победой. Долгожданная победа. Учитывая историю наших отношений с «Колосом», матчи всегда заканчиваются вничью. Символично, что сегодняшний матч закончился серией пенальти и только в Кубке так можно было все решить.

Мы прошли дальше. Надо готовиться к чемпионату. Сейчас эмоции немного стихнут и нужно думать о следующей встрече.

– А что вы сказали своей команде после завершения?

– Молодцы, бойцы. Да, конечно, были хорошие моменты в игре. Следовало забивать и не доводить до серии пенальти. Мы ведь не ищем легких путей. Поэтому приходится, как президент сказал, через тернии к звездам.

– Сегодня было достаточно много травмированных игроков после матча. Какие планы у вас на подготовку команды к чемпионату?

–​​ ​​ Нужно сейчас установить, какие повреждения у нас есть. Хорошо восстановиться после игры. Это такая игра кубковая, эмоциональная. У нас все эмоциональные игры. Но не так уж много времени до следующей игры. Нужно ребят и психологически, и физически восстановить, хорошо подготовиться к «Полесью».