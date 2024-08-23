Артур МИКИТИШИН: «Кривбассу не может быть стыдно за этот матч»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал проигранный матч раунда плей-офф Лиги конференций испанскому «Бетису» (0:2).

– Мне игра понравилась. Мы выглядели неплохо. Да, уступили 0:2, но у нас было моменты. Мы создавали голевые возможности, не боялись играть. Очень хотели забить, но сегодня не получилось, к сожалению. Будем работать, чтобы в дальнейшем лучше реализовывать свои моменты.

– Что все-таки помешало забить в первом тайме? А ведь моменты были.

– Трудно сказать по горячим следам. Действительно, создаем хорошие моменты, но голы пока даются с трудом.

– «Бетис» сыграл в тот футбол, которого вы и ожидали?

– Да, это команда из Ла Лиги, топ-соперник. Они контролируют мяч, а также играют в футбол и дают это делать сопернику. В целом, повторюсь, «Кривбассу» не может быть стыдно за этот матч. Но, к сожалению, результат в первом поединке не в нашу пользу.