Артур МИКИТИШИН: «Кривбассу не может быть стыдно за этот матч»
Полузащитник криворожского клуба оценил игру против «Бетиса»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин прокомментировал проигранный матч раунда плей-офф Лиги конференций испанскому «Бетису» (0:2).
– Мне игра понравилась. Мы выглядели неплохо. Да, уступили 0:2, но у нас было моменты. Мы создавали голевые возможности, не боялись играть. Очень хотели забить, но сегодня не получилось, к сожалению. Будем работать, чтобы в дальнейшем лучше реализовывать свои моменты.
– Что все-таки помешало забить в первом тайме? А ведь моменты были.
– Трудно сказать по горячим следам. Действительно, создаем хорошие моменты, но голы пока даются с трудом.
– «Бетис» сыграл в тот футбол, которого вы и ожидали?
– Да, это команда из Ла Лиги, топ-соперник. Они контролируют мяч, а также играют в футбол и дают это делать сопернику. В целом, повторюсь, «Кривбассу» не может быть стыдно за этот матч. Но, к сожалению, результат в первом поединке не в нашу пользу.
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