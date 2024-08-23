Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Бетис – одна из лучших команд Испании»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал об эмоциях после проигранного матча испанскому «Бетису» (0:2) в Лиге конференций.

– Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с «Бетисом», и увидеть свои возможности по сравнению с нами. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее.

– На чем делал акцент Юрий Вернидуб в перерыве?

– Говорил то же, что и перед игрой. Просил нас быть еще более уверенными, верить в свои силы и играть раскрепощенно.

– Что скажешь о поддержке украинских болельщиков на трибунах в Кошице?

– Большое спасибо им за поддержку. Они постоянно гнали нас вперед, мы это чувствовали. Большой им поклон за горячую поддержку.