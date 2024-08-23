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Лига конференций
23 августа 2024, 02:24 | Обновлено 23 августа 2024, 03:01
52
0

Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Бетис – одна из лучших команд Испании»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от испанцев в Лиге конференций

23 августа 2024, 02:24 | Обновлено 23 августа 2024, 03:01
52
0
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Бетис – одна из лучших команд Испании»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал об эмоциях после проигранного матча испанскому «Бетису» (0:2) в Лиге конференций.

– Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с «Бетисом», и увидеть свои возможности по сравнению с нами. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее.

На чем делал акцент Юрий Вернидуб в перерыве?

– Говорил то же, что и перед игрой. Просил нас быть еще более уверенными, верить в свои силы и играть раскрепощенно.

Что скажешь о поддержке украинских болельщиков на трибунах в Кошице?

– Большое спасибо им за поддержку. Они постоянно гнали нас вперед, мы это чувствовали. Большой им поклон за горячую поддержку.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис Егор Твердохлеб
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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