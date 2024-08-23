Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Бетис – одна из лучших команд Испании»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от испанцев в Лиге конференций
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал об эмоциях после проигранного матча испанскому «Бетису» (0:2) в Лиге конференций.
– Сыграли против сильного соперника. Это одна из самых лучших команд Испании, я считаю. Было интересно сыграть с «Бетисом», и увидеть свои возможности по сравнению с нами. Для нас это бесценный опыт. Уверен, эта игра даст нам свои плюсы и в чемпионате Украины мы сможем выглядеть еще увереннее.
– На чем делал акцент Юрий Вернидуб в перерыве?
– Говорил то же, что и перед игрой. Просил нас быть еще более уверенными, верить в свои силы и играть раскрепощенно.
– Что скажешь о поддержке украинских болельщиков на трибунах в Кошице?
– Большое спасибо им за поддержку. Они постоянно гнали нас вперед, мы это чувствовали. Большой им поклон за горячую поддержку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина обыграла тезку Аванесян
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций