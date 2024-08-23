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Лига Европы Квалификация
ПАОК
22.08.2024 20:30 – FT 4 : 0
Шемрок Роверс
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Лига Европы
23 августа 2024, 01:20 | Обновлено 23 августа 2024, 01:38
83
0

Экс-игрок Шахтера забил гол и отдал ассист в матче Лиги Европы

Бразилец Тайсон отличился за ПАОК

23 августа 2024, 01:20 | Обновлено 23 августа 2024, 01:38
83
0
Экс-игрок Шахтера забил гол и отдал ассист в матче Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и ирландский «Шемрок Роверс».

Игра закончилась уверенной победой хозяев со счётом 4:0. Этот результат практически гарантировал им участие в групповом этапе ЛЕ.

Автором одного из голов стал бразилец Тайсон, известный в Украине благодаря выступлениям в составе харьковского «Металлиста» и донецкого «Шахтера». Также в активе Тайсона голевая передача в этом матче.

В игре принял участие также бывший игрок киевского «Динамо» – Томаш Кендзера помог добиться успеха грекам.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч

ПАОК (Греция) – Шемрок Роверс (Ирландия) – 4:0

Голы: Клири, 45+5, аг, Тайсон, 48, Констанселиас, 67, Баба, 90+4

Ранее в рамках Лиги конференций криворожский «Кривбасс» уступил испанскому «Бетису» (0:2).

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ПАОК Шемрок Роверс Лига Европы Тайсон Шахтер Донецк Томаш Кендзера
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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