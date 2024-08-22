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Лига чемпионов
22 августа 2024, 23:37 | Обновлено 23 августа 2024, 00:01
232
0

ФЕДЕЦКИЙ: «У Динамо ситуация не безнадежная. Надо исправить прицел»

Экс-защитник сборной Украины рассказал об игре киевлян против РБ Зальцбург

22 августа 2024, 23:37 | Обновлено 23 августа 2024, 00:01
232
0
ФЕДЕЦКИЙ: «У Динамо ситуация не безнадежная. Надо исправить прицел»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с австрийским «РБ Зальцбург». В первой игре в польском Люблине верх взяла австрийская команда (2:0).

Артем Федецкий: «Счет, конечно, неприятный, но не безнадежный. Уровень игры, продемонстрированный киевлянами в Люблине, дает основания надеяться, что еще не все потеряно. Созданные номинальными хозяевами голевые моменты подтверждают, что молодые защитники «РБ Зальцбург» не безгрешны, и киевляне в случае исправления прицела способны взять реванш.

Поединок в Люблине показал, что функциональная подготовка динамовцев – на высоком уровне. Поэтому очень важно подойти к повторному противостоянию психологически закаленными. Также пригодится то, что у киевлян на этот раз не будет проблем с восстановлением. Календарный матч чемпионата УПЛ с «Ворсклой» перенесен, и у динамовцев будут надлежащие условия для подготовки к матчу в Австрии.

Выводы? В Зальцбурге киевлянам нужно действовать в привычном стиле, но постараться забить как можно скорее. Тогда интрига сразу вернется, и молодая австрийская команда может начать нервничать и ошибаться. Но киевлянам нельзя пропускать, потому что тогда задача пройти в следующий раунд значительно усложнится.

Так что можно не сомневаться, что на следующей неделе в Зальцбурге будет очень интересно».

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Артем Федецкий инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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