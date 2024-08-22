Игрок Оболони избежал сотрясения мозга в кубковом матче против Колоса

В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу между «Колосом» и «Оболонью» (0:0, пен. 4:5) игрок «пивоваров» Тарас Мороз покинул поле с подозрением на сотрясение мозга.

Как стало известно Sport.ua, к счастью, обошлось без травмы головы. Ожидается, что Мороз 23 августа в общей группе начнет подготовку к очередному матчу УПЛ – с «Полесьем», который состоится 25 августа в Житомире.

Точно не помогут «Оболони» Константин Бычек, Павел Лукьянчук и Олег Слободян, которые восстанавливаются после повреждений.

«Оболонь» занимает 15-е место в элитном дивизионе чемпионата Украины, набрав 1 очко.