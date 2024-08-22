Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Оболони избежал сотрясения мозга в кубковом матче против Колоса
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 23:12 | Обновлено 22 августа 2024, 23:34
136
0

Игрок Оболони избежал сотрясения мозга в кубковом матче против Колоса

Тарас Мороз не смог продолжить кубковую игру из-за травмы

22 августа 2024, 23:12 | Обновлено 22 августа 2024, 23:34
136
0
Игрок Оболони избежал сотрясения мозга в кубковом матче против Колоса
ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз

В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу между «Колосом» и «Оболонью» (0:0, пен. 4:5) игрок «пивоваров» Тарас Мороз покинул поле с подозрением на сотрясение мозга.

Как стало известно Sport.ua, к счастью, обошлось без травмы головы. Ожидается, что Мороз 23 августа в общей группе начнет подготовку к очередному матчу УПЛ – с «Полесьем», который состоится 25 августа в Житомире.

Точно не помогут «Оболони» Константин Бычек, Павел Лукьянчук и Олег Слободян, которые восстанавливаются после повреждений.

«Оболонь» занимает 15-е место в элитном дивизионе чемпионата Украины, набрав 1 очко.

По теме:
ФЕДЕЦКИЙ: «У Динамо ситуация не безнадежная. Надо исправить прицел»
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Не ожидал, что пропустим два гола к десятой минуте»
Александр БАБИЧ: «Этот поединок был для молодых игроков прежде всего»
Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь Тарас Мороз сотрясение мозга Константин Бычек травма Павел Лукьянчук Олег Слободян Полесье - Оболонь инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Футбол | 22 августа 2024, 22:52 51
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче
Без шансов и перспектив. Кривбасс проиграл Бетису в первом матче

Криворожцы не смогли остановить представителя Ла Лиги

Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Футбол | 22 августа 2024, 02:01 3
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом

Игрок – о первой игре раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов

Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Футбол | 23.08.2024, 23:44
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
Федорчук назвал игрока Динамо, который разочаровал в матче с Зальцбургом
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
Футбол | 22.08.2024, 01:23
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 22.08.2024, 09:44
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 281
Футбол
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
22.08.2024, 07:10 21
Футбол
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 1
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
21.08.2024, 20:10 179
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем