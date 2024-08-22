Шахтер отказался отпустить экс-игрока сборной Украины в зарубежный клуб

27-летний полузащитник «Шахтера» Егор Назарина заинтересовал польский клуб «Лех».

Игрок был близок к переходу в «Лех» на правах аренды, между «Шахтером» и польским клубом велись активные переговоры, однако на завершающей стадии «Шахтер» принял решение оставить игрока. Переход украинского футболиста в «Лех» сорвался.

Назарина перешел в «Шахтер» в сентябре 2022 года из «Зари» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.

Контракт Назарины с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.