Шахтер отказался отпустить экс-игрока сборной Украины в зарубежный клуб
Егор Назарина не перейдет в «Лех»
27-летний полузащитник «Шахтера» Егор Назарина заинтересовал польский клуб «Лех».
Игрок был близок к переходу в «Лех» на правах аренды, между «Шахтером» и польским клубом велись активные переговоры, однако на завершающей стадии «Шахтер» принял решение оставить игрока. Переход украинского футболиста в «Лех» сорвался.
Назарина перешел в «Шахтер» в сентябре 2022 года из «Зари» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.
Контракт Назарины с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.
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