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Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 22:32 | Обновлено 23 августа 2024, 00:04
2519
0

Шахтер отказался отпустить экс-игрока сборной Украины в зарубежный клуб

Егор Назарина не перейдет в «Лех»

22 августа 2024, 22:32 | Обновлено 23 августа 2024, 00:04
2519
0
Шахтер отказался отпустить экс-игрока сборной Украины в зарубежный клуб
ФК Шахтар. Егор Назарина

27-летний полузащитник «Шахтера» Егор Назарина заинтересовал польский клуб «Лех».

Игрок был близок к переходу в «Лех» на правах аренды, между «Шахтером» и польским клубом велись активные переговоры, однако на завершающей стадии «Шахтер» принял решение оставить игрока. Переход украинского футболиста в «Лех» сорвался.

Назарина перешел в «Шахтер» в сентябре 2022 года из «Зари» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.

Контракт Назарины с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.

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Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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