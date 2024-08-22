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  4. Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 17:32 |
674
2

Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши

«Горняки» могут попрощаться с Егором Назариной

22 августа 2024, 17:32 |
674
2
Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши
shakhtar.com. Егор Назарина (слева)

27-летний центральный полузащитник «Шахтера» Егор Назарина вскоре может покинуть донецкий клуб и перебраться в польскую Экстраклассу.

В услугах Назарины заинтересован «Лех» из Познани. В начале августа этот клуб за 2 миллиона евро продал в «Удинезе» 29-летнего опорника Йеспера Карлстрема, и теперь подыскивает ему замену.

Считается, что «Лех» в настоящий момент очень близок к подписанию Назарины.

«Шахтер» готов отпустить своего хавбека в аренду в «Лех» с опцией выкупа, впрочем у самого футболиста есть еще несколько вариантов продолжения карьеры.

Назарина перешел в «Шахтер» в сентября 2022 года из «Зари» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.

Контракт Назарины с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.

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Егор Назарина Шахтер Донецк Лех Познань трансферы УПЛ трансферы чемпионат Польши по футболу
Алексей Сливченко Источник: Meczyki
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Комментарии 2
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NoMad
Правильно, треба більше мавп
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+2
Falko
Краще не в Лех, а в Лехію - там скоро буде друга збірна України )
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0
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