Шахтер готов отпустить своего хавбека в клуб из Польши

27-летний центральный полузащитник «Шахтера» Егор Назарина вскоре может покинуть донецкий клуб и перебраться в польскую Экстраклассу.

В услугах Назарины заинтересован «Лех» из Познани. В начале августа этот клуб за 2 миллиона евро продал в «Удинезе» 29-летнего опорника Йеспера Карлстрема, и теперь подыскивает ему замену.

Считается, что «Лех» в настоящий момент очень близок к подписанию Назарины.

«Шахтер» готов отпустить своего хавбека в аренду в «Лех» с опцией выкупа, впрочем у самого футболиста есть еще несколько вариантов продолжения карьеры.

Назарина перешел в «Шахтер» в сентября 2022 года из «Зари» за 800 тысяч евро. В минувшем сезоне хавбек провел 20 матчей в УПЛ, отличившись 2 забитыми мячами.

Контракт Назарины с «горняками» рассчитан до лета 2027 года.