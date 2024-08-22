Наравне с Мбаппе. Ривалдо расхвалил своего соотечественника
Звездный экс-футболист в восторге от нападающего Реала Родриго
Обладатель Золотого мяча 1999 года, звездный экс-футболист Ривалдо поделился своим мнением о бразильском нападающем «Реала» Родриго:
«Я считаю несправедливым, что мы не говорим о Родриго так много, как о других. Родриго находится на том же уровне, что и Мбаппе, Беллингем или Винисиус».
Ранее главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал 23-летнего бразильца лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» (2:0).
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Родриго в 110 миллионов евро. Бразилец перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года за 45 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Родриго провел за сливочных в Ла Лиге 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.
Rivaldo : « Je trouve cela injuste que l'on ne parle pas de Rodrygo autant que les autres. Rodrygo est au même niveau que Mbappé, Bellingham ou Vinícius. » pic.twitter.com/zaRYrPfryB— BeFootball (@_BeFootball) August 22, 2024
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