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Испания
22 августа 2024, 22:03 | Обновлено 22 августа 2024, 22:19
379
0

Наравне с Мбаппе. Ривалдо расхвалил своего соотечественника

Звездный экс-футболист в восторге от нападающего Реала Родриго

22 августа 2024, 22:03 | Обновлено 22 августа 2024, 22:19
379
0
Наравне с Мбаппе. Ривалдо расхвалил своего соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ривалдо

Обладатель Золотого мяча 1999 года, звездный экс-футболист Ривалдо поделился своим мнением о бразильском нападающем «Реала» Родриго:

«Я считаю несправедливым, что мы не говорим о Родриго так много, как о других. Родриго находится на том же уровне, что и Мбаппе, Беллингем или Винисиус».

Ранее главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти назвал 23-летнего бразильца лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой» (2:0).

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Родриго в 110 миллионов евро. Бразилец перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года за 45 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родриго провел за сливочных в Ла Лиге 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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