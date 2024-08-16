Карло Анчелотти назвал лучшего игрока Реала в матче с Аталантой

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал, кого он считает лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА.

Итальянский специалист отметил: «Родриго был лучшим игроком матча».

23-летний бразилец Родриго сыграл против итальянской «Аталанты» 76 минут. В этом матче форвард имеет лучший процент успешных передач среди игроков королевского клуба – 97%. Также нападающий «Реала» сделал 5 успешных отборов мяча из 6. Веб-портал WhoScored оценил игру Родриго в матче за Суперкубок УЕФА в 7.0 баллов.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Родриго в 102 миллиона евро.

В сезоне 2023/24 бразильский нападающий провел за «Реал» в Ла Лиге 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.