ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер европейского гранда перешел в другой клуб

Самый титулованный клуб Италии «Ювентус» официально объявил о подписании нового контракта с 19-летним украинским вингером Андреем Фирманом.

Новое соглашение украинца с «зебрами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Как ранее сообщал Sport ua, после подписания контракт украинец сразу был отдан в аренду в швейцарский клуб «Сьон», за который он будет играть в сезоне 2024/25.

Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики, отыграв 13 матчей.

Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.