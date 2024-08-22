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Италия
22 августа 2024, 19:39 | Обновлено 22 августа 2024, 20:23
2559
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер европейского гранда перешел в другой клуб

Андрей Фирман подписал контракт с «Ювентусом» и сразу на правах аренды перешел в «Сьон»

22 августа 2024, 19:39 | Обновлено 22 августа 2024, 20:23
2559
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер европейского гранда перешел в другой клуб
ФК Ювентус. Андрей Фирман

Самый титулованный клуб Италии «Ювентус» официально объявил о подписании нового контракта с 19-летним украинским вингером Андреем Фирманом.

Новое соглашение украинца с «зебрами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Как ранее сообщал Sport ua, после подписания контракт украинец сразу был отдан в аренду в швейцарский клуб «Сьон», за который он будет играть в сезоне 2024/25.

Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики, отыграв 13 матчей.

Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.

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Ювентус трансферы Сьон Андрей Фирман инсайд
Дмитро Олійник Источник: ФК Ювентус
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