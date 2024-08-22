ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вингер европейского гранда перешел в другой клуб
Андрей Фирман подписал контракт с «Ювентусом» и сразу на правах аренды перешел в «Сьон»
Самый титулованный клуб Италии «Ювентус» официально объявил о подписании нового контракта с 19-летним украинским вингером Андреем Фирманом.
Новое соглашение украинца с «зебрами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Как ранее сообщал Sport ua, после подписания контракт украинец сразу был отдан в аренду в швейцарский клуб «Сьон», за который он будет играть в сезоне 2024/25.
Отметим, что прошлый сезон Фирман провел в составе юношеской команды «Ювентуса», где не имел стабильной игровой практики, отыграв 13 матчей.
Ранее Андрей Фирман вызывался в юношескую сборную Украины U-17, за которую провел три поединка.
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