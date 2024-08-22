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Лига чемпионов
22 августа 2024, 19:21 |
723
0

Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга

Олег Федорчук считает, что Караваев «привез» пенальти

22 августа 2024, 19:21 |
723
0
Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
ФК Динамо. Александр Караваев

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, виноват ли защитник «Динамо» Александр Караваев в моменте со вторым голом. Караваев нарушил правила в собственной штрафной, что привело к пенальти.

«Караваев – жертва своей универсальности. Бывают футболисты, которые играют там, где их ставят. Они все умеют, но понемногу. Вот выходил он на ударную позицию и не забил, хотя очень удобная позиция была. Вот он вроде правильно понимал опасность, но сфолил под 11-метровый.

Это уже не первый пенальти, который он привозит. Также Караваев очень эмоционально играет в своей штрафной площадке. Там нужно другие методы применять, действовать хладнокровно, и не в мяч, а больше в корпус соперника играть», – сказал Федорчук.

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Динамо Киев Олег Федорчук РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Александр Караваев
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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