Известный тренер назвал виновника в пропущенном голе Динамо от Зальцбурга
Олег Федорчук считает, что Караваев «привез» пенальти
В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.
Известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, виноват ли защитник «Динамо» Александр Караваев в моменте со вторым голом. Караваев нарушил правила в собственной штрафной, что привело к пенальти.
«Караваев – жертва своей универсальности. Бывают футболисты, которые играют там, где их ставят. Они все умеют, но понемногу. Вот выходил он на ударную позицию и не забил, хотя очень удобная позиция была. Вот он вроде правильно понимал опасность, но сфолил под 11-метровый.
Это уже не первый пенальти, который он привозит. Также Караваев очень эмоционально играет в своей штрафной площадке. Там нужно другие методы применять, действовать хладнокровно, и не в мяч, а больше в корпус соперника играть», – сказал Федорчук.
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