Юрий ВИРТ: «Я не удивлюсь, если Кривбасс сыграет в результативную ничью»

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Кривбассом» и испанским «Бетисом», который состоится сегодня в словацком Кошице:

«Я смотрел несколько дней назад телетрансляцию стартового матча испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной», в котором сегодняшний оппонент криворожан произвел сильное впечатление. Но бросалось в глаза, что «Бетис» сам играет и позволяет это делать визави. Это не предыдущий соперник «Кривбасса» – «Виктория», которая в переходных фазах действует очень агрессивно, ищет кратчайшие пути к воротам, однако добившись желаемого готова терпеть, отбиваться, лишь бы только сохранить нужный результат.

Поэтому хотя многие эксперты отдают предпочтение испанскому клубу, я не удивлюсь, если сегодня все закончится вничью – 1:1 или даже 2:2. Криворожане должны воспользоваться тем, что сезон в Испании только начался. А в том, что подопечные Юрия Вернидуба будут максимально мотивированы – не сомневаюсь. Вот еще бы только обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».

Ранее вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на несколько вопросов относительно еврокубковых матчей украинского клуба.