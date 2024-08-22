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  4. Юрий ВИРТ: «Я не удивлюсь, если Кривбасс сыграет в результативную ничью»
Лига конференций
22 августа 2024, 18:46 |
196
0

Юрий ВИРТ: «Я не удивлюсь, если Кривбасс сыграет в результативную ничью»

Бывший вратарь сборной Украины верит в успешную игру команды Вернидуба

22 августа 2024, 18:46 |
196
0
Юрий ВИРТ: «Я не удивлюсь, если Кривбасс сыграет в результативную ничью»
НК Верес. Юрий Вирт

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Кривбассом» и испанским «Бетисом», который состоится сегодня в словацком Кошице:

«Я смотрел несколько дней назад телетрансляцию стартового матча испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной», в котором сегодняшний оппонент криворожан произвел сильное впечатление. Но бросалось в глаза, что «Бетис» сам играет и позволяет это делать визави. Это не предыдущий соперник «Кривбасса» – «Виктория», которая в переходных фазах действует очень агрессивно, ищет кратчайшие пути к воротам, однако добившись желаемого готова терпеть, отбиваться, лишь бы только сохранить нужный результат.

Поэтому хотя многие эксперты отдают предпочтение испанскому клубу, я не удивлюсь, если сегодня все закончится вничью – 1:1 или даже 2:2. Криворожане должны воспользоваться тем, что сезон в Испании только начался. А в том, что подопечные Юрия Вернидуба будут максимально мотивированы – не сомневаюсь. Вот еще бы только обошлось без индивидуальных ошибок в обороне».

Ранее вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на несколько вопросов относительно еврокубковых матчей украинского клуба.

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Юрий Вирт Кривбасс Кривой Рог Бетис Кривбасс - Бетис Лига конференций инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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