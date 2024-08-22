ГАГАРИН: «Бетис может похвастаться наличием игроков, а у нас есть Вернидуб»

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин ответил на несколько вопросов относительно еврокубковых матчей:

– Артем Сергеевич, как в «Кривбассе» восприняли вылет от «Виктории»?

– За эти две игры мне не стыдно ни за ребят, ни за клуб. Я видел их желание, стремление. Они играли против сильнейшей команды, которая могла нам попасться на этом этапе. Были моменты, были ошибки, был арбитраж – все было. Мы не проиграли какому-то ноунейму, ведь в прошлом сезоне «Виктория» играла в четвертьфинале, и это, наверное, о чем-то говорит. Поэтому спасибо команде.

Отдельно хочется поблагодарить болельщиков, которые создали отличную атмосферу. Это забытое ощущение для нас – играть на переполненном стадионе. Поддержка была не только у «Виктории», но и у нас. Также в каждом интервью я продолжаю благодарить наших защитников и защитниц. Благодаря им мы можем играть и развивать футбол в Украине.

– Хорошо, а что можете сказать о «Виктории» за пределами поля?

– За эти два матча у нас сложились хорошие отношения с представителями «Виктории»: начиная от тренера и игроков и заканчивая руководством и президентом. Они очень высоко оценили «Кривбасс».

Во время общения чешская сторона выразила свое восхищение Украиной и украинцами. Они не понимают, как мы играем в футбол во время войны. Для них это нечто невероятное. Мы поблагодарили их за поддержку, ведь именно «Виктория» – один из клубов, который первым поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения.

– «Бетис» по классу значительно сильнее «Виктории». Что может предложить «Кривбасс»?

– Да, действительно, «Бетис» может похвастаться наличием игроков, которые стоят десятки миллионов и в одиночку решают исход матчей, но у нас есть Юрий Вернидуб и есть команда. Юрий Николаевич умеет создавать сенсации. Я верю в нашу команду, потому что иначе зачем заниматься футболом и выходить на поле, если не верить?!

– С испанцами Вернидубу везет. Надеетесь на нечто подобное, как в свое время с «Атлетиком» в составе «Зари» или в Мадриде с «Шерифом»?

– Говорить только о везении было бы неуважительно по отношению к Юрию Николаевичу. В целом, нужно сказать, что у нас отличный тренер. Человек, который заслуживает уважения не только как футбольный специалист, ведь все стали забывать про 2022 год, когда Юрий Николаевич, имея действующий контракт за границей, узнав о том, что происходит здесь, вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ. И, что важно, он не прикрывался контрактом и обязательствами перед клубом, а приехал прямо с матча Лиги Европы.

Юрию Николаевичу 58 лет, но он таскал снаряды, был такелажником, выезжал на позиции, работал по вражеским позициям, были прилеты и с вражеской стороны, были контузии, были и погибшие товарищи. Так совпало, что он защищал нашу страну именно на криворожском направлении, когда враг был в 50 километрах от нашего города. За все это ему отдельное уважение и благодарность. А тем, кто пытается обесценить все это, как говорят: «Бог им судья».

– После первой игры с «Бетисом» у вас будет матч чемпионата с «Ингульцом» дома. «Кривбасс» будет переносить матч, как это сделало «Динамо»?

– Перед началом чемпионата именно мы были инициаторами отмены переносов матчей. Мы понимали последствия, но это те равные условия для всех, о которых мы всегда говорим. Решение было принято с двумя исключениями: клубы пошли навстречу Олимпийской сборной и командам, которые вышли в плей-офф еврокубков.

Были перенесены некоторые матчи первого тура, а также была договоренность, что если олимпийцы выйдут в плей-офф, то это будет считаться форс-мажором, и согласно регламенту будут переносить матчи команд, у которых два и более представителей в Олимпийской сборной. Также клубы, которые вышли в плей-офф квалификации еврокубков, могут перенести свой матч по инициативе других клубов УПЛ. Это было согласовано заранее, хотя мы голосовали против, но решение приняли большинством.

Что касается игры с «Ингульцом», мы все же останемся на своей позиции и не будем переносить матч. Мы планируем вернуться из Словакии в Кривой Рог, сыграть матч, переехать в Молдову, сесть на самолет и полететь в Испанию. Вот в таком темпе мы и живем с начала августа. Мы выступаем за равенство, и все должны иметь одинаковые условия. Все! От наших «грандов» до дебютантов УПЛ.