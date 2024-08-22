Франция22 августа 2024, 18:32 |
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ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером
Чемпионы Франции хотят продлить сотрудничество с Луисом Энрике
22 августа 2024, 18:32 |
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Чемпион Франции, «ПСЖ», намерен продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике. Об этом сообщают французские СМИ.
Переговоры пока что не стартовали. «ПСЖ» рассчитывает договориться с Луисом Энрике уже по ходу нынешнего сезона. Текущий контракт 54-летнего испанского специалиста рассчитан до лета 2025 года.
Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. В сезоне 2023/2024 привел команду к победам в Лиге 1, Кубке и Суперкубке Испании, а также вывел в полуфинал Лиги чемпионов.
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