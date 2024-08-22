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Франция
22 августа 2024, 18:11 | Обновлено 22 августа 2024, 18:16
1822
0

Лион выставил на трансфер всех игроков команды

У клуба возникли проблемы с финансовым фейр-плей

22 августа 2024, 18:11 | Обновлено 22 августа 2024, 18:16
1822
0
Лион выставил на трансфер всех игроков команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб французской Лиги 1 «Лион» выставил на трансфер всех игроков команды. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, у клуба возникли серьезные проблемы с тем, чтобы вписаться в правила финансового фейр-плей (ФФП). «Лиону» нужно до конца нынешнего трансферного окна как заработать существенную сумму на исходящих трансферах, так и сократить зарплатную ведомость.

Сообщается, что «Лиону» нужно заработать 100 миллионов, общая стоимость состава команды оценивается в 261 миллион евро.

Напомним, в июле текущего года «Лион» отдал 18,5 миллиона евро за форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

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Лион трансферы трансферы Лиги 1 финансовый фейр-плей
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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