Клуб французской Лиги 1 «Лион» выставил на трансфер всех игроков команды. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, у клуба возникли серьезные проблемы с тем, чтобы вписаться в правила финансового фейр-плей (ФФП). «Лиону» нужно до конца нынешнего трансферного окна как заработать существенную сумму на исходящих трансферах, так и сократить зарплатную ведомость.

Сообщается, что «Лиону» нужно заработать 100 миллионов, общая стоимость состава команды оценивается в 261 миллион евро.

Напомним, в июле текущего года «Лион» отдал 18,5 миллиона евро за форварда сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.