Юрий МАКСИМОВ: «Кривбасс может поймать Бетис на контратаках»

Юрий Максимов считает, что в поединке против «Бетиса» команде Юрия Вернидуба в какой-то степени может быть легче, чем в матчах с «Викторией» в квалификации Лиги Европы.

«Бетис – хорошая команда, которая каждый год участвует в еврокубках. Это Ла Лига, что говорить. У них большой стадион, всегда много болельщиков. А «Кривбасс», можно сказать, будет дважды играть на выезде.

Также «Бетис» более техничная команда и по классу выше, чем «Кривбасс». Криворожская команда только строится. Тем более, время сейчас тяжелое, идет война. Слава Богу, что футбол у нас вообще есть.

Будет тяжело, но я желаю «Кривбассу» только победы, чтобы клуб поддерживал Украину, и мы не опускались еще ниже в таблице коэффициентов УЕФА. Хочется, чтобы в Европе играло больше наших команд».

Может ли «Кривбасс» победить? В футболе может быть все, что угодно, тем он и прекрасен. Против «Бетиса» в каком-то плане может быть даже легче, чем против «Виктории». Испанцы играют в техничный футбол с контролем мяча, который нравится болельщикам. Они сами играют и дают играть сопернику. «Кривбасс» может поймать «Бетис» на контратаках. В криворожской команде есть кому убежать, тот же Кожушко может», – сказал Юрий Максимов.

Поединок плей-офф раунда Лиги конференций «Кривбасс» – «Бетис» состоится в четверг, 22 августа, в Кошице. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.