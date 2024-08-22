Соперник Динамо по Лиге чемпионов подписал хавбека Ливерпуля
Бобби Кларк стал игроком «РБ Зальцбург»
Соперник «Динамо» Киев по плей-офф квалификации Лиги чемпионов, австрийский «РБ Зальцбург», официально сообщил о подписании полузащитника «Ливерпуля» Бобби Кларка.
Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года. В составе «РБ Зальцбурга» Кларк будет выступать под 10-м номером. По информации СМИ, сумма трансфера 19-летнего хавбека составила 11,8 миллиона евро.
В составе первой команды «Ливерпуля» Кларк суммарно провел 12 матчей и забил 1 гол.
Вчера «РБ Зальцбург» в первом матче противостояния с «Динамо» победил со счетом 2:0.
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